CdM 2022, EdF : Hugo Lloris met les choses au clair sur le brassard arc-en-ciel

La suite après cette publicité

Mise au point. Ces derniers jours, Hugo Lloris a clairement fait comprendre qu'il n'avait pas l'intention de porter le brassard arc-en-ciel "One Love" lors de la Coupe du monde au Qatar, où la communauté LGBTQ+ est persécutée. Le capitaine des Bleus préfère « se prêter aux règles » du pays hôte du Mondial 2022 et « se plier à leurs règles ». Présent en conférence de presse ce lundi avant Didier Deschamps, la veille de l'entrée en lice des champions du monde en titre contre l'Australie, le portier de 35 ans a justifié ce choix.

« La FIFA organise la compétition et définit un cadre, des règles. Nous, joueurs, ce qu'on nous demande, c'est de jouer au foot, de représenter au mieux nos pays sportivement. Je préfère rester dans mon cadre, celui de joueur et de compétiteur, mais effectivement, il y a différentes causes qui sont louables, qu'il faut soutenir. Après, comme je l'ai dit, la FIFA décide de l'organisation », a ainsi lâché Hugo Lloris. Harry Kane, le capitaine des Three Lions, a lui bien l'intention de porter, ce lundi contre l'Iran (14 heures), ce brassard qui pourrait faire des ravages au Qatar et pour lequel le buteur de l'Angleterre risque gros.

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. Misez 10 € sur une victoire de la France 2-0 contre l’Australie, cote à 5,30, pour remporter 53€. (cotes soumises à variation)