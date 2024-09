PSG : mais que se passe-t-il avec Bradley Barcola ?

C’était la sensation du début de saison à Paris. Malgré le départ de Kylian Mbappé, les Parisiens pensaient avoir trouvé leur nouveau leader offensif en la personne de Bradley Barcola. Auteur de prestations très intéressantes avant la trêve, avec quatre buts sur les trois premiers matchs de Ligue 1 dont des masterclass face à Montpellier ou le Havre, il avait aussi brillé face à l’Italie avec le maillot tricolore en Ligue des Nations. Un début de saison canon qui promettait de très belles choses, mais depuis, il a un peu de mal…

Sur les trois rencontres disputées depuis le retour de la trêve internationale - contre Brest, Girona et Reims - l’ailier formé à l’OL n’a pas réussi à être décisif. Au delà d’une ligne de stats inexistante sur ces trois matchs, il peine énormément à créer du danger et ne pèse pas sur les défenses rivales. Face au Stade de Reims samedi, il n’a remporté que 3 des 10 duels disputés face à des défenseurs adverses.

Des difficultés évidentes

Contre les Rémois, le joueur qui a reçu une note de 4/10 dans nos notes du match a perdu 18 ballons ! Face à Girona en milieu de semaine, il en avait perdu 11, contre 17 face à Brest le week-end dernier. Interrogé à son sujet, Luis Enrique a logiquement choisi de le défendre : « comment j’explique la mauvaise passe de Barcola ? Tous mes joueurs ont lutté, ont donné leur maximum et après le foot c’est comme ça… Parfois cela passe, parfois non. Je comprends les critiques, mais je reste satisfait de tous mes joueurs ».

Et forcément, c’est tout le secteur offensif du PSG qui en souffre. Avec un Barcola moins tranchant dans ses dribbles, moins percutant et moins inspiré aux abords de la surface rivale, les Parisiens ont perdu un sacré atout, sachant en plus de ça que d’autres joueurs comme Randal Kolo Muani ne sont pas particulièrement brillants sur ces premiers matchs de la saison. Et Luis Enrique va avoir besoin d’un bon Barcola avec ce calendrier frénétique qui arrive, avec un duel contre Rennes dès vendredi puis un choc contre Arsenal mardi…