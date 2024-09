Stade de Reims - PSG : les notes du match

Après sa victoire in extremis face à Gérone en milieu de semaine pour la première journée de la Ligue des Champions, le PSG était de retour en Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse de Reims. Un gros test pour la formation de Luis Enrique qui devait montrer un bien meilleur visage que celui affiché lors du match en Coupe d’Europe. Pour l’occasion, le coach espagnol décidait de faire tourner. Achraf Hakimi était absent du groupe, Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz étaient sur le banc tout comme Nuno Mendes. Résultat, les Parisiens se présentaient avec une formation hybride à trois défenseurs et avec Warren Zaire-Emery dans le couloir droit. Beraldo se chargeait du côté gauche de la défense.

Devant, sans Marco Asensio blessé, c’est Désiré Doué qui se chargeait de jouer dans un rôle de faux numéro 9 avec Kolo Muani à sa droite et Barcola à sa gauche. Côté Rémois, après deux victoires de suite, il y avait la possibilité de réaliser un joli coup en faisant tomber cette équipe parisienne. Et Luka Elsner misait sur son duo japonais Nakamura-Ito pour cela. Et ce duo a rapidement fait mal à la formation parisienne qui monopolisait pourtant le ballon dans les premiers instants. Mais sur un contre bien mené par Ito, l’ailier envoyait un joli centre vers Nakamura qui s’y prenait à deux fois avant de tromper Safonov (1-0, 9e). La douche froide pour Paris qui encaissait un but sur la première occasion rémoise.

Dembélé buteur dès son entrée en jeu

Surpris, le PSG devait répondre et vite réagir, mais avec ce nouveau schéma tactique, il ne parvenait pas à se montrer dangereux. Désiré Doué multipliait les décrochages sans pour autant réussir à réellement faire de différences. Il se montrait même maladroit dans le dernier geste. Même son de cloche pour Bradley Barcola très (trop) discret sur son couloir gauche et pas dans son meilleur jour. Cela arrangeait logiquement Reims qui restait dans sa zone de confort et qui défendait plutôt bien. Yehvann Diouf n’avait pas besoin de s’employer si ce n’est sur une tentative lointaine de Kang-in Lee puis sur un tir de Désiré Doué.

Au retour des vestiaires, le PSG revenait avec les mêmes intentions et on semblait se diriger vers un premier couac en championnat cette saison. Mais Luis Enrique, pour remplacer un Désiré Doué blessé, faisait entrer Ousmane Dembélé. L’ancien du Barça, en forme depuis le début de saison, n’avait besoin que de 3 minutes pour égaliser et inscrire son 4e but de la saison (il dépasse déjà son total de la saison dernière). Il était à la réception d’un centre fuyant de Joao Neves (1-1, 68e). De quoi offrir une fin de match animé avec une équipe du PSG qui poussait pour marquer ce second but. Mais malgré une tête dangereuse de Dembélé, les Parisiens ne trouvaient pas la faille et devront se contenter du match nul. Reims prend un bon point à la maison (mais aurait pu marquer en fin de rencontre) et confirme que cette équipe du PSG, invaincue et en tête de la L1 pour l’instant, a encore des problèmes à régler

Homme du match : Neves (7,5) : beaucoup d’activité pour le Portugais, souvent trouvé par ses coéquipiers (126 ballons touchés). L’ancien joueur du Benfica Lisbonne a également été actif dans la récupération du ballon, malgré le peu de duels remportés (six sur 13 disputés). Sur l’égalisation du PSG, il se retrouve sur le côté gauche et distille un centre piégeux qui sera repris par Dembélé (68e).

Stade de Reims

- Diouf (6) : le gardien rémois a su se montrer décisif en première période. D’abord à la 21e minute, Diouf réalise un très bel arrêt au sol sur une frappe sèche et rapide de Kang In Lee dans la surface. Il parvient par la suite à se saisir d’un corner parisien bien tiré. Le portier sort également une lourde frappe cadrée de Doué qui avait éliminé trois de ses défenseurs (34e). Seul bémol de sa première période, sa sortie sur Doué (32e). En seconde période, il ne peut rien sur le but de Dembele (68e), qui surgit au deuxième poteau pour taper le ballon au fond des filets.

- Kipré (5) : à l’instar de son coéquipier de défense centrale, Agbadou, il est assez solide en première mi-temps. Il réussira à garder le cap durant la seconde partie de la rencontre malgré les assauts plus importants de la part des joueurs de Luis Enrique.

- Buta (4) : un match plutôt moyen pour Buta ce soir. Il termine la rencontre avec seulement deux duels remportés et aucune interception en première période. Le défenseur a cependant été un peu plus en jambe à la reprise, où il réussira à tenir un Nuno Mendes assez virolant après son entrée après l’heure de jeu.

- Akieme (5) : première période correcte pour Akieme, qui n’aura pas eu beaucoup de travail. A la 24e minute de jeu, il est solide sur ses appuis et bouge bien Kang In Lee sur une action de la tête. Seconde période, un peu plus rude pour le défenseur Rémois, qui sera trop en retard sur le but de Dembele (66e), où il laissera le Français partir dans son dos.

- Agbadou © (5,5) : solide en première mi-temps, Agbadou a fermé la porte à de nombreuses attaques parisiennes. A la 16e minute de jeu, il coupe clairement un contre parisien de Kolo Muani du bout du pied et sauve son équipe d’un potentiel un contre un dangereux. Rebelote un peu avant la mi-temps où le défenseur parvient à dégager de nouveau un ballon dangereux de sa surface.

- Fofana (5) : Match assez simple pour Fofana qui n’aura pas su s’imposer dans le milieu de terrain rémois. Remplacé par Nhoa Sangui (66e), un profil beaucoup plus défensif pour la fin de match. Le joueur ratera une jolie balle de match en fin rencontre (96e)

- Munetsi (4) : Peu en vue en première période, Yaya Fofana a souvent été dans l’ombre de Nakamura, virevoltent ce soir, posté lui aussi sur le côté gauche. Le milieu de terrain n’effectuera aucun centre ce soir, et 1 seul passe en profondeur, qui ne donnera finalement rien.

- Atangana (6,5) : aligné d’entrée de jeu, le jeune milieu de terrain Valentin Atangana (19 ans) a réalisé un match plutôt bon. Véritable sentinelle, le joueur a récupéré une dizaine de ballons dans l’entre jeu et remporté 11 duels clés dans sa zone de jeu. Il a aussi été assez bon dans la relance, avec 9 passes réussies sur 11. Une lecture de jeu également efficace. Une bonne copie pour le Rémois. Remplacé par Teddy Teuma à la 77e minute, qui réalisera quant à lui une bonne fin de match.

- Ito (7) : Auteur d’un début de saison à la hauteur de son talent (un but et une passe décisive en 4 matchs), Junya Ito sera à l’origine du but de son compatriote Nakamura (9e), mais la passe décisive ne lui sera pas attribuée. Toujours intelligent dans sa vision de jeu, il parvient à trouver ses coéquipiers dans la surface sur plusieurs centres plutôt réussis. A la demi-heure de jeu, Ito décroche sur la droite et lâche un superbe centre très appliqué dans la surface adverse. Malheureusement, Diakité percute le gardien qui obtient la faute (29e). Peu avant la mi-temps, l’attaquant réussit à échapper à une flopée de parisiens (36e) mais est stoppé par Pacho, qui le retient et fait faute. Beau match globalement de l’ancien du Kashiwa Reysol.

- Nakamura (6,5) : En forme depuis le match contre Nantes la semaine dernière, avec un précieux but, Nakamura réitère et inscrit son 2e but de la saison aujourd’hui face à Paris. Toujours très vif et énergique dans son jeu, le Japonais élimine de nouveau un parisien et file seul sur son côté (13e). Son action n’aboutira pas. Généreux dans les replis défensifs, il réussit notamment à dégager un ballon dangereux du PSG dans sa surface (30e). Une seconde mi-temps un peu plus aura été un peu plus compliqué pour le joueur, remplacé finalement par Amine Salama (77e).

- Diakité (5,5) : Auteur d’un bon pressing sur les relances parisiennes lors du premier quart d’heure de jeu, Oumar Diakité sera un peu plus dans le dur en fin de mi-temps. Il réussit cependant à se trouver menaçant à deux reprises (19e, 30e) sans parvenir à trouver de positions de frappe. Trop rugueux dans un de ses duels, il ne parvient pas à reprendre le superbe centre d’Ito (29e) et percute le gardien parisien qui obtient la faute. Remplacé par Reda Khadra (78e).

Paris Saint-Germain

- Safonov (5) : battu par Nakamura dans les dix premières minutes du match, même s’il touche le ballon, le Russe n’a pas été mis en danger plus que cela en première période. Dans le second acte, la frappe puissante d’Emnnauel Agbadou passe à la gauche de son but (59e).

- ZaÏre-Emery (5) : si en phase de possession, il est au milieu de terrain, l’international français se repositionnait au poste d’arrière droit quand les Rémois avaient le ballon. Il a eu du mal à se replacer sur les peu de fois où Reims a récupéré le ballon et a procédé en contre. Sinon, il a été bon dans la récupération du ballon (quatre ballons récupérés).

- Marquinhos © (5,5) le capitaine parisien rate son intervention sur Nakamura sur l’ouverture du score (9e). Pour le reste, il s’est montré juste dans ses interventions face aux Rémois et solide dans le domaine physique en remportant tous ses duels.

- Pacho (6) : moins solide que sur ses précédentes sorties, l’Équatorien a quand même assuré dans les airs avec trois duels remportés sur les trois qu’il a eus à disputer. Il termine la rencontre en ayant touché le plus de ballons parmi les 22 acteurs présents sur la pelouse (152 ballons touchés).

- Beraldo (3,5) : il se fait subtiliser le ballon par Diakité et est en retard sur Ito, impliqué sur l’ouverture du score. Trop souvent éloigné du Japonais, le Brésilien a encore une fois montré toutes ses difficultés sur le couloir gauche de la défense face à un adversaire fort techniquement. Remplacé par Nuno Mendes (83e), plus habitué au poste de latéral gauche.

- Lee (5) : en jambes dans les premières minutes de la rencontre, où il a voulu inciter ses coéquipiers à le trouver dans la profondeur, le Coréen est auteur de la première tentative cadrée parisienne (21e), tête complètement ratée (26e). Repositionné sur l’aile droite, il s’est remis sur pied gauche pour centrer et trouver Kolo Muani, sans réussite (deux réussis sur six). Remplacé par Senny Mayulu (83e), qui disputait sa troisième rencontre de la saison. Sa frappe dans les derniers instants de la rencontre est contrée par De Smet.

- Vitinha (5) : toujours aussi propre dans ses transmissions, il a orienté le jeu via de longs ballons à destination de ses coéquipiers sur les côtés — sept longs ballons réussis sur les sept tentés. Il a néanmoins eu du mal sur l’impact physique. Touché, il est remplacé par Fabian Ruiz (70e), auteur d’une entrée neutre.

- Neves : voir ci-dessus

- Kolo Muani (3,5) : à la droite de l’attaque parisienne, il a tenté de provoquer ou d’accélérer, en vain. Bien pris par un Nakamura généreux en défense et surtout Akieme, il est ensuite repassé dans l’axe pour être un point d’appui sur les offensives de son équipe. Il n’a pas eu la moindre occasion à se mettre sous la dent. Alors qu’Asensio et Ramos sont blessés, il risque d’avoir davantage de temps de jeu dans les prochains matchs. Il va devoir vite se trouver les chemins des filets s’il ne souhaite pas que les critiques lui tombent dessus.

- Doué (4,5) : pour sa première titularisation avec le Paris Saint-Germain, il n’a pas marqué les esprits. Placé dans une position plus axiale, il a dézoné pour apporter du danger en partant de la gauche, comme sur sa frappe repoussée par Diouf (35e). Dans la surface rémoise, il a eu du déchet (12 ballons perdus). Touché à la cheville, il est remplacé par Ousmane Dembélé (65e). L’ancien Rennais a repris sa position préférentielle, sur le côté droit. Trois minutes et 20 secondes après son entrée, il inscrit son quatrième but de la saison en championnat et, surtout, marqué le but égalisateur après un centre venu de la gauche de Neves. Il est même proche du doublé sur un nouveau centre de Neves, après une récupération de sa part, mais le ballon passe au-dessus (82e).

- Barcola (4) : bien pris par Buta, l’ancien Lyonnais n’a pas pris la profondeur, qui est pourtant l’un de ses points forts. Sur un excellent centre de Lee, il doit faire beaucoup mieux sur sa tête, qui passe juste au-dessus du but de Yehvann Diouf (55e). Après trois bons matchs en championnat, il semble rentrer dans le rang.