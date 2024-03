La peur face au terrorisme au Vélodrome

Depuis les attentats à Moscou le 22 mars 2024 dernier dans une salle de concert, l’état d’alerte pour terrorisme a été relevé. La France a rehaussé son plan Vigipirate au niveau « urgence attentat » faisant des stades une priorité. Le match d’hier soir entre la France et le Chili au stade Vélodrome était très surveillé avec un dispositif de 400 policiers mobilisés en plus. Beaucoup de supporters sont pourtant venus la boule au ventre voir les Bleus. Comme le rapporte La Provence, certains supporters ont fait preuve de plus de vigilance : « pour un événement comme celui-ci, j’arrive toujours plusieurs heures à l’avance pour faire des repérages visuels» a déclaré un supporter aux abords du stade. D’autres avaient de réels craintes.

L’attentat en Russie a fait surgir d’anciens mauvais souvenir. Une supportrice craint un nouveau massacre : «j’en ai pleuré hier avec une copine. J’ai peur d’une troisième guerre mondiale, ça me stresse énormément». D’autres veulent tenter de «vivre avec» cette menace mais toujours vouloir profiter des événements collectifs. Le matin même, des lycéens d’Avignon et de la région avaient reçu des menaces d’attentat sur leur espace de travail numérique (ENT).