Le Sénégal se sépare d’Aliou Cissé

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Aliou Cissé vient d’être écarté de la sélection du Sénégal. À la tête de l’équipe nationale depuis 2015, le natif de Ziguinchor aura remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2022 tout en atteignant la finale en 2019. Il aura aussi qualifié les Lions de la Téranga pour les Coupes du monde 2018 et 2022 (huitième de finale).

«La FSF tient à remercier Monsieur Aliou Cissé pour sa bonne collaboration et ses brillants résultats à la tête des différentes sélections nationales qu’il a eus à diriger depuis son arrivée en 2011 et lui souhaite pleins succès pour l’avenir», peut-on lire dans un communiqué de la Fédération. Le Sénégal est actuellement deuxième de son groupe de qualification pour la Coupe du monde 2026 derrière le Soudan et deuxième de son groupe de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 à égalité avec le Burkina Faso.