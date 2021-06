Michaël Cuisance rêve d'un nouveau départ avec le Bayern Munich

Prêté à l’Olympique de Marseille durant la saison 2020/2021, Michaël Cuisance n’a pas convaincu le club phocéen de le recruter définitivement (2 buts, 1 passe décisive en 23 matches de Ligue 1). Rentré au Bayern Munich, le milieu de terrain français sous contrat jusqu’en 2024 va devoir impressionner son nouveau coach.

Sport1 affirme en effet que le joueur souhaite faire la pré-saison avec la formation bavaroise. Il rencontrera Julian Nagelsmann le 5 juillet prochain, mais il espère avoir sa chance à Munich. Sauf que son club le considère toujours comme un élément disponible sur le marché des transferts.

