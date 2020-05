Brésil : Yaya Touré va bientôt rebondir à Vasco da Gama

À 37 ans, Yaya Touré ne semble pas avoir envie de mettre fin à sa carrière de footballeur. Sans club depuis le 1er janvier et la fin de son contrat avec le Qingdao Huanghai, en Chine, le milieu de terrain ivoirien semblait proche de Botafogo il y a quelques mois, avant la crise liée au Covid-19. Et le principal concerné devrait bien poursuivre sa carrière eu Brésil, mais dans un autre club. D'après les informations de Globoesporte ou encore UOL, l'ancien joueur de Manchester City devrait s'engager en faveur de Vasco da Gama.

Candidat à la présidence du club, Luiz Roberto Leven Siano a évoqué le sujet et a quasiment acté l'arrivée de Yaya Touré s'il est élu : «bienvenue, monsieur Yaya Touré. Merci beaucoup d'avoir confiance en notre projet pour Vasco.» Et le natif de Sekoura Bouaké s'est lui aussi exprimé dans la vidéo publiée par l'avocat sur Instagram. «Bonjour, je suis Yaya Touré. Je tiens à remercier Leven de m'avoir invité à ce projet. J'ai hâte de rencontrer tous les fans dès que possible. Ce sera Vasco ! À bientôt !», a lâché l'Ivoirien. Il ne manque donc plus que l'officialisation du club.