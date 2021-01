Stéphane Ruffier arrête sa carrière

C'était dans l'air depuis la rupture de son contrat avec l'AS Saint-Étienne, c'est désormais officiel. Stéphane Ruffier (34 ans) vient de prendre sa retraite. Le désormais ancien gardien de but qui a connu trois capes en équipe de France avait rejoint un peu plus tôt dans la journée l'Aviron Bayonnais. Un club où il avait évolué en jeunes avant de rejoindre Monaco (il y avait aussi été prêté un an). Avec le club évoluant en National 3 (D5), il aura une mission d'éducateur.

La suite après cette publicité

Vice-président du club, Jean-Pierre Mainard s'est exprimé à Sud Ouest et a confirmé que Stéphane Ruffier a décidé d'arrêter sa carrière : «Stéphane Ruffier m'a appelé avant-hier. C'est un vrai Bayonnais, qui sort de l'école de foot de l'Aviron. Il avait prévu d'arrêter sa carrière à la fin de son contrat en juin, mais avec ce qu'il s'est passé à Saint-Étienne, il le fait plus tôt. [...] Il aurait pu continuer, faire une pige dans un autre club. Mais il avait déjà décidé d'arrêter à la fin de la saison.» Joueur de Monaco jusqu'en 2011, il avait rejoint ensuite l'AS Saint-Étienne avec qui il est devenu l'un des grands gardiens de l'histoire du club. Néanmoins, l'aventure s'est terminée avec une rupture totale suite notamment à un gros désaccord avec le coach Claude Puel.