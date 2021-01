Stéphane Ruffier pense à la retraite !

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée ce lundi matin. Après des mois de conflit avec l'ASSE et son entraîneur Claude Puel, Stéphane Ruffier a été libéré de son contrat. «Après la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du joueur, l’AS Saint-Étienne a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier, lequel se terminait le 30 juin 2021. Stéphane Ruffier se trouve donc libre de tout engagement. L’ASSE regrette d’en être arrivée à cette décision, rendue inéluctable par l’attitude du joueur qui portait atteinte à l’institution».

Sans club, le portier pouvait donc s'engager dans un nouveau projet et trouver un point de chute. Mais ce lundi, RMC Sport rapporte que l'ancien gardien de l'AS Monaco, très affecté après la situation qu'il a vécue à Saint-Etienne, envisagerait très sérieusement de raccrocher les crampons et les gants. A 34 ans, prendre sa retraite sportive est donc une option que le natif de Bayonne étudie, lui qui veut passer du temps avec ses proches. Il va donc prendre le temps de la réflexion et annoncer sa décision dans quelques semaines. Affaire à suivre donc...