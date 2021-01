L'ASSE rompt le contrat de Stéphane Ruffier !

L'AS Saint-Étienne démarre l'année avec un menu copieux. En effet, les Verts vont affronter le Paris Saint-Germain pour la reprise de la Ligue 1 Uber Eats ce mercredi à 21 heures au stade Geoffroy-Guichard. Ensuite, ils enchaîneront avec deux déplacements, à Reims et Strasbourg, avant la réception de l'OL pour le derby le 24 janvier. Enfin, ils termineront le 31 janvier avec un match à Nice. Un mois de janvier où les Stéphanois doivent aussi gérer un mercato qui promet d'être animé, entre les arrivées, puisqu'un 9 est notamment recherché, et les départs.

La suite après cette publicité

Et ce lundi, l'ASSE en a officialisé un. «Après la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du joueur, l’AS Saint-Étienne a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier, lequel se terminait le 30 juin 2021.Stéphane Ruffier se trouve donc libre de tout engagement. L’ASSE regrette d’en être arrivée à cette décision, rendue inéluctable par l’attitude du joueur qui portait atteinte à l’institution».

Rupture de contrat entre l'ASSE et Ruffier

Le divorce entre les Verts et le gardien de but âgé de 34 ans était inéluctable. Si l'histoire d'amour avait pourtant bien débuté entre eux. En 2011, Ruffier, qui avait été débauché à Monaco, s'était directement installé en tant que gardien numéro un. Souvent décisif pour son équipe, celui qui a connu trois sélections en équipe de France A, a été pendant près de dix ans titulaire chez les Verts. Mais tout a changé la saison dernière, puisqu'il est notamment entré en conflit avec son entraîneur Claude Puel.

Ce dernier a propulsé Jessy Moulin au poste de numéro un et Ruffier n'a plus joué depuis le 16 février 2020. Inflexible sur le sujet, Puel n'a donc plus utilisé le natif de Bayonne, poussé vers la sortie. Mais Stéphane Ruffier est resté. Malgré plusieurs mises à pied du joueur, que le club a tenté de licencier pour faute grave, le dossier était toujours en suspens. Il vient donc de connaître son épilogue ce lundi. L'ASSE comme Ruffier va donc pouvoir enfin tourner la page...