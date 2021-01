Stéphane Ruffier signe à l'Aviron Bayonnais... en tant qu'éducateur

C'est une petite bombe que vient de dévoiler l'Aviron Bayonnais ce mercredi. Le club de N3 a ainsi annoncé l'arrivée de... Stéphane Ruffier. L'ancien portier de l'ASSE ne défendra pas les cages du club basque, mais il rejoint la formation de Bayonne en tant qu'éducateur, avec pour mission de créer une académie de gardiens.

Une drôle de nouvelle. Synonyme de retraite ? On ne le sait pas encore, mais divers médias affirmaient que le portier de 34 ans pensait bel et bien à mettre un terme à sa carrière suite à son départ houleux des Verts. En attendant d'en savoir plus, il va pouvoir profiter d'un retour aux sources au sein de son club formateur avec une mission passionnante !