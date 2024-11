LdC : les chiffres alarmants du PSG pour son avenir dans la compétition

Défait, mardi soir, par le Bayern Munich (1-0), le Paris Saint-Germain a un peu plus compromis ses chances de qualification directe en huitième de finale de la Ligue des champions. En effet, selon l’outil de prédiction d’Opta, le club de la capitale française, qui pointe actuellement à la 26e place, a désormais 0% de chances de terminer dans le top 8. Le statisticien précise, par ailleurs, que les Rouge et Bleu conservent 55% de chances de terminer dans le top 24 et donc de se qualifier en barrages, une sorte de seizième de finale.

Pour rappel, lors de ces barrages, les équipes classées de la 9e à la 16e place auront l’avantage de recevoir au match retour. Brest, sèchement battu par le FC Barcelone (3-0), aura également du mal à finir dans le top 8 (14% de chances) mais le club breton est quant à lui presque assuré de faire les barrages (98% de chances de qualification).