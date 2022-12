Mercato, Chelsea : le PSG veut jouer un sale tour au FC Barcelone pour N'Golo Kanté

La suite après cette publicité

Actuellement, tout le monde est concentré sur la Coupe du Monde. Et c'est tout à fait normal, surtout que la France est en demi-finale, et que ce duel face au Maroc s'annonce passionnant. Mais ce mercato hivernal et surtout le prochain marché estival s'annoncent passionnants, avec de nombreux joueurs dont l'avenir est en jeu. C'est le cas de N'Golo Kanté.

Le milieu de terrain tricolore - absent du Mondial à cause d'une blessure aux ischio-jambiers - est en fin de contrat à Chelsea et tout indique qu'il ne va pas signer de nouveau bail avec l'écurie londonienne. La presse espagnole elle est plutôt unanime : l'avenir de l'ancien Caennais a de grandes chances de s'écrire à... Barcelone. Les Catalans voudraient même le récupérer dès ce mois de janvier.

Le Barça reste confiant

Ce dimanche, Sport dévoile que le PSG est aussi dans le coup, et que les Parisiens veulent faire la guerre au Barça. Les dirigeants franciliens sont intéressés par le joueur, mais ce que le journal ibérique a l'air de dire, c'est que le PSG veut surtout faire grimper les enchères pour faire payer plus cher le Barça.

Sport explique ainsi que l'intérêt du PSG serait ainsi assez léger, mais qu'il risque de faire grimper les demandes salariales du joueur. Le joueur, dont le retour sur les terrains se produira au cours du mois de janvier, devrait rapidement prendre une décision. En Catalogne, et malgré cette apparition du champion de France, la tendance est plutôt à l'optimisme.