Le FC Barcelone en passe de boucler l'arrivée libre de N'Golo Kanté dès janvier !

La Coupe du Monde 2022 n'est pas terminée au Qatar que les cadors européens continuent déjà de travailler d'arrache-pied, à moins de trois semaines de l'ouverture du mercato hivernal. Et qui dit 1er janvier de chaque année, dit forcément Nouvel An, mais également la date parfaite pour les clubs de trouver un pré-accord avec les joueurs libres en juin 2023 et ainsi les recruter gratuitement. De quoi faire de belles affaires sur le marché des transferts et préparer la saison prochaine.

Parmi ces écuries désireuses de réaliser un mercato à petit prix : le FC Barcelone. En proie à des difficultés depuis le départ de Josep Maria Bartomeu, le club catalan s'est permis de lever plusieurs leviers pour réaliser un recrutement XXL l'été dernier (Lewandowski, Raphinha, Kounde...), qui n'a finalement pas payé en Ligue des champions (3e derrière le Bayern et l'Inter). Malgré tout, a direction sportive se tourne maintenant vers l'avenir et aurait déjà trouvé le successeur de Sergio Busquets, en fin de contrat dans un peu plus de six mois.

Kanté au Barça si...

En effet, selon les dernières informations de Sport, confirmant celles de Relevo datant de fin octobre, le FC Barcelone continue d'avancer sur le dossier menant à l'arrivée libre de N'Golo Kanté, également sans contrat à partir du 1er juillet prochain et qui ne devrait pas prolonger son bail à Chelsea. Un choix validé par Xavi Hernandez, qui «apprécie l'option de Kanté pour apporter du physique et de l'expérience dans une zone du terrain qui est dominée par les plus jeunes joueurs de l'équipe», précise le quotidien catalan.

Néanmoins, sa signature en Catalogne dépendrait de quelques critères importants. D'une part, sa condition physique : en effet, le joueur de 31 ans est absent des terrains depuis la mi-octobre en raison d'une opération aux ischio-jambiers, obligeant le Barça à prendre ses précautions avant de s'engager. Les demandes salariales seraient également importantes pour le quintuple vainqueur de la C1 pour étudier la rentabilité et le risque à prendre pour l'arrivée du champion du monde 2018. À voir l'évolution de sa rééducation, donc, et les discussions entre agents et dirigeants blaugranas...