Le FC Barcelone fonce sur N'Golo Kanté pour remplacer Sergio Busquets !

Plombé par les blessures et d'ores et déjà out pour le prochain Mondial, prévu au Qatar du 20 novembre au 18 décembre, N'Golo Kanté traverse une période délicate de sa carrière. Sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2023, le milieu de terrain des Bleus (53 sélections, 2 buts) n'en reste pas moins une référence à son poste et les Blues en sont bien conscients. Dernièrement, The Evening Standard affirmait même que les dirigeants londoniens avaient entamé des discussions avec les représentants du champion du monde tricolore. Oui mais voilà, les deux parties sont encore très loin d’un accord et la concurrence est déjà bien présente. De quoi entretenir l’idée qu’après six années chez les Blues, l’ancien joueur de Leicester n’a jamais été aussi proche de la sortie.

Dans cette optique, le board londonien réfléchit à sa succession et plusieurs noms aurait déjà été cochés. Outre Bruno Guimaraes et Declan Rice, Edson Alvarez est également visé par la formation anglaise, actuellement cinquième de Premier League. De son côté, l'ancien Caennais, fort de deux petites titularisations depuis le début de la saison, a l'embarras du choix. Courtisé depuis plusieurs semaines par le Paris Saint-Germain, le natif de Rueil-Malmaison reste également une cible prioritaire pour le FC Barcelone. Comme indiqué par Relevo, N'Golo Kanté est, aujourd'hui, le favori pour succéder à Sergio Busquets dans l'entrejeu catalan.

N'Golo Kanté, digne héritier de Sergio Busquets

Que ce soit en tant que box-to-box ou dans un rôle de pivot, l'international tricolore apporterait ainsi toute son expérience aux côtés des deux cracks barcelonais Gavi et Pedri. En pleine reconstruction depuis l’arrivée de Xavi à la tête de l’équipe l’an dernier, les Blaugranas travaillent ainsi pour renouveler leur effectif. Si Gérard Piqué s'est déjà vu reléguer au second plan et qu'Alejandro Baldé semble, aujourd'hui, être la meilleure option pour remplacer Jordi Alba, l'incontournable Sergio Busquets n'a lui pas (encore) de successeur annoncé au poste de sentinelle.

Dès lors, si le board catalan continue de suivre de près Ruben Neves de Wolverhampton ou... Edson Alvarez, milieu mexicain de l'Ajax, le nom de N'Golo Kanté a les faveurs de la direction barcelonaise. Très largement gêné par les blessures au cours des derniers mois, le milieu de 31 ans sera ainsi libre de signer un pré-contrat où il le souhaite dès le mois de janvier prochain. Véritable référence à son poste, Kanté pourrait, par ailleurs, faire le choix de continuer l'aventure du côté de Stamford Bridge. Une chose est sûre, si les négociations bloquent, le Barça est bel et bien déterminé à réaliser un coup en or. Il faudra, pour cela, se défaire de la concurrence.