Le FC Barcelone veut recruter dix stars pour 0 € !

Le Barça anticipe. L'été dernier, les pensionnaires du Camp Nou avaient bouclé bien avant l'ouverture du mercato les arrivées de Franck Kessié et d'Andreas Christensen, qui évoluaient alors à l'AC Milan et à Chelsea. Libres le 30 juin 2022, les deux hommes avaient dit oui aux Culés, qui ont ensuite rendu cela officiel quelques semaines plus tard. Marcos Alonso et Hector Bellerin étaient également arrivés gratuitement après avoir résilié à Chelsea et Arsenal. Recruter des joueurs en fin de contrat ou libres, voilà la nouvelle stratégie des Barcelonais.

C'est ce qu'a avoué Mateu Alemany lors de l'assemblée organisée par le club la semaine dernière. Le directeur général du Barça a expliqué que compte tenu des problèmes financiers du club, les éléments libres en juin 2023 seraient une priorité lors des prochains mercatos. L'objectif étant bien sûr de ne pas payer d'indemnités de transfert. Malgré tout, le FCB devrait régler une prime à la signature aux joueurs. Mais le club espagnol veut éviter de lâcher des millions à des clubs rivaux et surtout s'épargner des négociations difficiles, comme cela a été le cas cet été avec le Bayern Munich pour Robert Lewandowski.

Dix joueurs libres en 2023 dans le viseur

Ce mardi, les médias catalans évoquent ce sujet et surtout dressent la liste des joueurs libres en 2023 qui font saliver le FC Barcelone. Et ils sont nombreux ! Sans grande surprise, Lionel Messi est en tête de liste. Faire revenir la Pulga est un objectif du président Joan Laporta et de Xavi. Mais l'Argentin veut prendre sa décision après le Mondial au Qatar, lui qui bénéficie aussi d'une offre de prolongation du PSG (contrat d'1 an + 1 an en option, salaire de 30 millions d'euros par an). Autre joueur libre en 2023 : Marco Asensio. Le joueur n'est plus un titulaire au Real Madrid. Le club rival veut le récupérer d'après Mundo Deportivo.

Le média espagnol, tout comme Sport, cite aussi les noms d'Iñigo Martinez (Athletic), José Gaya (Valence), Youri Tielemans (Leicester), Ilkay Gündogan (Manchester City), Diogo Dalot (MU) et Jorginho (Chelsea). Son coéquipier N'Golo Kanté est également ciblé. Le Français, souvent blessé, a de fortes chances de quitter les Blues. Enfin, le FC Barcelone a aussi coché le nom de Milan Skriniar (Inter Milan). Cible prioritaire du Paris Saint-Germain, le défenseur plaît aux Catalans qui veulent préparer l'avenir et la succession de Gérard Piqué, libre en 2024. Le Barça a donc déjà dix cibles à zéro euro pour les prochains mercatos.