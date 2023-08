Le gros casse-tête mercato de Manchester United avec Harry Maguire

La suite après cette publicité

Il faut sauver le soldat Harry Maguire. Ces derniers mois, la presse anglaise s’inquiète du traitement réservé au défenseur central de 30 ans. Recruté pour 90 millions d’euros, l’ancien joueur de Leicester est passé de titulaire indiscutable et capitaine à un joueur indésirable à Manchester United. Cet été, Erik ten Hag lui a signifié qu’il n’entre plus dans ses plans puisqu’il compte sur Raphaël Varane, Lisandro Martinez et Victor Lindelöf.

Maguire, lui, n’est à ses yeux que quatrième dans la hiérarchie des centraux. Cela ne convient pas au joueur. Même chose pour son club qui veut se débarrasser de son énorme salaire. L’international anglais touche actuellement 220 000 euros par semaine chez les pensionnaires d’Old Trafford. Ces derniers pensaient lui avoir trouvé une porte de sortie à West Ham. En effet les Red Devils étaient tombés d’accord avec les Hammers pour un transfert de 35 millions d’euros.

Un bras de fer avec MU

Mais tout a capoté. Le joueur a bloqué ce dossier puisqu’il a demandé à MU de lui verser 17,5 millions d’euros pour compenser sa baisse de salaire à Londres, puisqu’il n’aurait été payé "que" 140 000 euros par semaine. Une demande jugée folle par les dirigeants de Man U, qui lui avaient offert 7 millions d’euros pour compenser ses pertes. Harry Maguire a refusé. West Ham en a eu assez d’attendre.

Quelles options restent-ils donc à l’Anglais ? D’ici le 31 août, West Ham peut revenir à la charge. Mais les Hammers se sont déjà lancés sur d’autres pistes car ils estiment qu’il est risqué pour eux d’attendre. Malgré tout, ils suivent toujours le cas Maguire de près. Autre solution pour Maguire, rejoindre un autre club. Cet été, il a été lié à Chelsea. Mais les Blues ont recruté Axel Disasi. Tottenham a aussi été cité comme un possible point de chute. Aujourd’hui, le plus probable est que le défenseur continue à MU.

Il lui reste peu d’options

Erik ten Hag a confié à son sujet : «pour Harry, c’est exactement comme ça que je l’ai décrit. Il doit se battre pour sa place. Il a la capacité d’être un défenseur central de première classe et il est le meilleur avec l’Angleterre, alors pourquoi ne serait-il pas le meilleur pour nous? Il doit prendre une décision, mais je suis content de lui.» Un petit espoir pour Maguire, qui part de très loin. Mais un départ est toujours envisageable. D’autant que le défenseur joue sa place en équipe nationale. Le Daily Mail précise que le sélectionneur national, Gareth Southgate, a prévenu le joueur qu’il est menacé.

L’entraîneur des Three Lions a avoué en mai dernier qu’il est préoccupé par Maguire. «Inévitablement, ce n’est pas une situation qui peut durer éternellement. Bien sûr, plus cette situation dure, plus elle est préoccupante. Nous avons, en Marc Guehi, Lewis Dunk, Tyrone Mings, des joueurs qui jouent bien sans les mêmes expériences de football européen de club ou de football international», avait-il confié. Pour Southgate, un changement de club et d’atmosphère est la meilleure solution. C’est aussi ce que pense le Daily Mail qui assure que c’est la meilleure option pour tout le monde, notamment MU qui ne peut pas avancer sur le dossier Pavard. Harry Maguire, lui, ne semble pas être de cet avis pour l’instant.