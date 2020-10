Le Barça a déjà une alternative pour Memphis Depay !

La suite après cette publicité

L'été dernier, le FC Barcelone a été au four et au moulin. D'une part, ils ont dû gérer l'après-échec contre le Bayern Munich (8-2). Dans la foulée, ils ont ont eu à faire face à la situation de Luis Suarez (parti depuis l'Atlético Madrid), puis aux envies de départs annoncées et assumées de Lionel Messi, qui a envoyé une lettre recommandée à ses dirigeants afin de leur faire part de sa décision.

Finalement, La Pulga est bien restée, mais il fallait recruter. Ronald Koeman, le nouvel entraîneur des Blaugranas, avait envie de recruter un avant-centre. Le sélectionneur néerlandais avait ainsi jeté son dévolu sur un joueur qu'il sélectionnait toujours avec les Pays-Bas : Memphis Depay. Finalement, l'attaquant lyonnais n'a pas quitté le club rhodanien. Il se pourrait que les Catalans reviennent à la charge rapidement.

Malen dans le viseur

Mais l'affaire est encore très loin d'être entendue et c'est pour cette raison qu'ils commencent déjà à activer quelques pistes en cas d'échec dans le dossier de l'ancien joueur de Manchester United. D'après les informations de Mundo Deportivo, c'est vers un autre élément qu'il a bien connu en sélection que Koeman aimerait se tourner. Il s'agit de Donyell Malen, l'avant centre du PSV Eindhoven.

L'année passée déjà, Malen avait affolé l'Europe avec ses statistiques. Cette saison, il en est déjà à cinq réalisations et deux passes décisives pour la formation néerlandaise. Âgé seulement de 21 ans, il a donc tout pour plaire. Mais il faudra aussi faire face aux exigences du PSV, qui ne devrait pas brader sa jeune pépite. En tout cas, le Barça a déjà activé son plan B et semble enfin anticiper certains de ses possibles échecs.