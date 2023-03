La clause du PSG pour Xavi Simons rend fou le PSV

La suite après cette publicité

Parti l’été dernier du Paris Saint-Germain pour le PSV Eindhoven librement, Xavi Simons (19 ans) réalise une saison solide avec 14 buts et 7 offrandes en 36 matches. Si le club néerlandais est content de pouvoir compter sur lui, il entend néanmoins le prolonger au plus vite, car le Paris Saint-Germain dispose d’une clause de rachat. Directeur général du PSV Eindhoven, Marcel Brands était invité dans l’émission " The Friday Move" sur BNR Radio et a confirmé que la clause des Franciliens est effective jusqu’en juin 2024.

«Pendant longtemps, il a semblé qu’il ne serait que prêté. Son contrat arrivait à expiration et nous nous sommes toujours engagés à le sécuriser définitivement. Cette clause a été créée avec l’idée : j’ai aussi fait une partie de ma formation là-bas et je ne veux pas fermer cette porte définitivement», a ainsi expliqué le dirigeant par rapport à cette clause. Pour autant, il ne le voit pas revenir en France : «nous avons prouvé que nous pouvions offrir quelque chose et je ne pense pas qu’il pense uniquement au Paris Saint-Germain. Je pense qu’il aimerait aussi jouer en Premier League bientôt.»

À lire

Le pari fort de Jérôme Rothen sur l’avenir du PSG