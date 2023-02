Le PSV veut écarter le PSG de Xavi Simons

La suite après cette publicité

L’été dernier, beaucoup de supporters parisiens étaient déçus de voir Xavi Simons partir. Le milieu de terrain formé à La Masia s’envolait ainsi pour son pays… Libre de tout contrat ! Le PSV s’offrait donc un sacré espoir pour 0 €, et forcément, ça avait fait polémique. Jusqu’à ce qu’on apprenne tout de même que le PSG a une clause de rachat de 4 millions d’euros seulement.

Un montant relativement bas, surtout que Simons cartonne en Eredivisie. Indiscutable et auteur de 9 buts et 3 passes décisives en 19 rencontres de championnat, le joueur de 19 ans a même été appelé pour jouer le Mondial avec sa sélection. Sa première saison en tant que joueur de première division est donc une franche réussite, et au PSV, on est heureux, forcément. Mais on a aussi peur.

Simons cartonne aux Pays-Bas

Selon le journal local Eindhovens Dagblad, le troisième de l’Eredivisie veut déjà prolonger le contrat du joueur. Avec un objectif : supprimer cette clause de rachat qui permettrait aux Parisiens de rappeler le joueur. Les négociations ont déjà démarré, et c’est même la priorité du club d’Eindhoven actuellement.

Il faut dire que la tentation peut être énorme pour les décideurs parisiens, surtout à l’heure où l’équipe de Christophe Galtier semble manquer de pièces dans le secteur milieu-attaque. Particulièrement bon entre les lignes, Simons serait donc un sacré renfort, et le PSG n’aurait en quelque sorte payé que 4 millions d’euros pour l’explosion et la confirmation de son joueur au plus haut niveau. Comme si on achetait des niveaux pour améliorer son personnage dans un jeu vidéo, en somme. Reste maintenant à savoir ce qu’en pense le principal concerné !