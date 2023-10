JO 2024 : la FFF force pour la présence de Kylian Mbappé

À quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, une question trotte dans l’esprit des observateurs : Kylian Mbappé sera-t-il de la partie ? En effet, le Parisien a affirmé à plusieurs reprises sa volonté d’être l’un des trois joueurs de plus de 23 ans autorisés pour y participer. Plébiscité à ce sujet, le président de la Fédération française de football (FFF) Philippe Diallo n’a pas changé son fusil d’épaule malgré la perspective pour l’attaquant tricolore de disputer l’Euro en amont avec les Bleus. À en croire ses propos tenus dans les colonnes du Parisien, le patron de la FFF milite toujours pour la présence de la vedette du Paris Saint-Germain en août prochain.

«Parce qu’il s’agit des JO en France, il est de notre devoir de tout mettre en oeuvre pour avoir les meilleurs joueurs. On a commencé à s’y atteler avec l’appui du foot professionnel français. Les présidents sont ou seront convaincus qu’ils participent à une mission d’intérêt général pour porter notre sélection nationale et faire en sorte qu’elle obtienne au moins une médaille. Thierry (Henry ndlr) a même été plus ambitieux. Il m’a dit : «Quand on s’engage dans un tel tournoi, c’est pour décrocher l’or», a déclaré le dirigeant français. Le message est passé.