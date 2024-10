Al-Hilal : les stats de Neymar pour son retour

Après près de 370 jours loin des terrains, Neymar Jr (32 ans) a joué trente minutes ce lundi à l’occasion du match entre Al-Hilal et Al-Ain en Ligue des champions AFC. Arriyadiyah a publié les statistiques du Brésilien pour son premier match depuis plus d’un an.

Ainsi, le média saoudien indique qu’il a touché le ballon à 13 reprises. Il a effectué 5 passes, dont 4 réussies. Il a aussi effectué 2 tentatives de dribbles, dont une réussie. Il a enfin tiré une seule fois au but.