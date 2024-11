Le PSG a une nouvelle piste pour son futur stade

Le Paris Saint-Germain a toujours l’ambition d’être propriétaire de son stade et se donne les moyens pour parvenir à ses fins. Selon L’Équipe, une nouvelle piste vient de naître. En effet, le club de la capitale envisage de construire sa nouvelle enceinte, à Poissy (Yvelines). Plus précisément, sur des terrains appartenant au groupe Stellantis et à ses nombreuses marques automobiles. Le constructeur réfléchit à fermer une partie de ses usines de production, voire l’intégralité. Une décision définitive sur ces unités est attendue fin 2025.

Avec ce site, le Paris SG aura à sa disposition une superficie de 50 hectares pour construire un « PSG Land » comprenant un stade de 60 000 places, ainsi qu’un lieu de loisirs et de consommation (hôtels, restaurants, centres commerciaux…). Outre Poissy, où se situe déjà le centre d’entraînement du club parisien, deux autres dossiers sont également étudiés : des terrains à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) et l’hippodrome de Saint-Cloud (Seine-et-Marne). L’Équipe rapporte aussi que l’idée de racheter le Parc des Princes n’a pas été abandonnée par le Paris Saint-Germain. Le club parisien espère un changement de majorité à la mairie de Paris, lors des élections municipales, dans deux ans.