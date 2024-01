Tunisie - Namibie : les compositions officielles

La Coupe d’Afrique des Nations 2023 se poursuit ce mardi avec un duel entre la Tunisie et la Namibie. Les Aigles de Carthage s’articulent dans un 4-3-3 avec Bechi Ben Said dans les cages. En défense on retrouve Wajdi Kechrida, Yassine Meriah, Montassar Talbi et Ali Maâloul. Au milieu, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ellyes Shkiri et Anis Ben Slimane sont associés. En pointe, Taha Yassine Khenissi prend place avec Youssef Msakni et Elias Achouri dans les couloirs.

De leur côté, les Guerriers Fiers s’organisent dans un 4-3-3 avec Lloyd Kazapua qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ryan Nyambe, Kennedy Amutenya, Lubeni Haukongo et Riaan Hanamub en défense. Aprocius Petrus, Petrus Shitembi et Absalom Limbondi se retrouvent dans l’entrejeu. Devant, Peter Shalulile est placé en pointe avec Daniel Hotto et Prins Tijueza pour le soutenir.

Les compositions

Tunisie : Ben Said – Kechrida, Meriah, Talbi, Maâloul – Ben Romdhane, Skhiri, Anis Ben Slimane – Msakni, Khenissi, Achouri

Namibie : Kazapua – Nyambe, Amutenya, Haukongo, Hanamub – Petrus, Shitembi, Limbondi – Hotto, Shalulile, Tjiueza

