Fabinho quitte Liverpool pour Al-Ittihad !

L’Arabie saoudite n’est pas prête de cesser sa razzia sur le continent européen pour renforcer son championnat national, la Saudi Pro League. En témoignent les nombreuses arrivées en provenance de clubs européens, comme Karim Benzema, Marcelo Brozovic, ou encore récemment Sergej Milinkovic-Savic. Le Royaume s’intéresse également aux entraîneurs, avec notamment la signature de l’entraîneur anglais Steven Gerrard à Al-Ettifaq ou encore Jorge Jesus à Al-Hilal.

L’ancienne gloire des Reds n’est pas le seul acteur du ballon rond lié à Liverpool à attirer l’attention du Royaume de la péninsule arabique : Fabinho est officiellement devenu un joueur d’Al-Ittihad, formation basée à Jeddah et vainqueure de la SPL lors de la saison qui vient de s’écouler. Le champion d’Arabie saoudite en titre a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Dans son communiqué, le club saoudien est fier de sa nouvelle recrue : «Cette signature est le fruit des efforts du club de se renforcer avec des joueurs de classe mondiale qui viennent enrichir leur aventure avec de nouveaux trophées dans la future phase de leur carrière.»

Fabinho rejoint Benzema et Kanté

Véritable tour de contrôle de l’AS Monaco avant de rejoindre les pensionnaires d’Anfield, le Brésilien aura participé à la grande équipe rouge menée par Jürgen Klopp. Néanmoins, l’international auriverde (29 sélections) aura donc terminé son aventure européenne par une sixième place avec le club de la Mersey en Premier League, ratant ainsi une qualification en Ligue des champions.

Au total, le joueur de 29 ans aura disputé pas moins de 219 rencontres toutes compétitions confondues, pour 11 buts et 10 passes décisives. Il aura étoffé sa salle de trophées personnelle en traversant la Manche, remportant la Premier League en 2020 et une Ligue des champions en 2019, en plus d’une FA Cup, une Coupe de la Ligue, un Community Shield et une Supercoupe d’Europe.