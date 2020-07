Reims annonce le départ d'Alaixys Romao

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Après deux saisons passées à Reims, le milieu de terrain Alaixys Romao (36 ans) plie bagage. Le club champenois vient d’annoncer sa séparation à l’amiable avec le Togolais, dont le contrat courait jusqu’en 2021.

«Dans un respect mutuel, le SDR et Alaixys Romao ont décidé de mettre un terme à leur aventure commune. Le club remercie son ancien numéro 4 pour son professionnalisme et son investissement au cours des deux saisons partagées et aura plaisir à recroiser sa route», indique le communiqué.