La Liga va reprendre dans la deuxième semaine de juin

Le football allemand a repris, son homologue portugais fera de même le 3 juin. C'est désormais au football espagnol de mettre une date sur la reprise de la Liga. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a déclaré au cours d'une conférence de presse ce samedi en début d'après-midi que le championnat d'Espagne reprendra ses droits la semaine du 8 juin.

Les formations de l'élite du football espagnol ont repris l'entraînement collectif ce lundi dans l'optique d'une reprise dans les prochaines semaines. Pour rappel, le championnat espagnol est suspendu depuis le 12 mars après 27 journées disputées. Le FC Barcelone est leader du championnat et tentera de conserver son avance de deux points sur son dauphin, le Real Madrid, à onze journées de la fin du championnat.

Les deux gros vont avoir un sacré calendrier

Le calendrier qui attend les deux équipes est d'ailleurs passionnant, puisque les Catalans doivent notamment se déplacer sur la pelouse de Séville, troisième, et devront accueillir l'Atlético de Madrid. Un déplacement périlleux à Villarreal se profile à l'horizon. De leur côté, les hommes de Zinedine Zidane devront affronter Valence, la Real Sociedad à Anoeta, mais aussi l'Athletic à San Mamés et Getafe au Bernabéu. Il y aura également de l'enjeu dans la course pour l'Europe, avec un Atlético de Madrid aujourd'hui sixième qui voudra tout donner pour terminer dans les quatre premiers.

Même si le calendrier n'a pas encore été officialisé, tout indique que la première rencontre de Liga depuis l'interruption du football en Espagne devrait être ce derby sévillan le vendredi 12 au soir. Il va sans dire que toutes les rencontres seront jouées à huis clos, et les journées devraient s'enchaîner tous les trois jours. Javier Tebas a eu gain de cause !