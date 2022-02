Uruguay : Diego Forlan sort de sa retraite et va rejouer

Alors que l'attaquant uruguayen avait décidé de prendre sa retraite en 2019 et se lancer dans une nouvelle carrière d'entraîneur, Diego Forlan (42 ans) a choisi de revenir sur le terrain trois ans plus tard. En effet, l'ex-buteur de Manchester United et de l'Atlético de Madrid jouera avec le club Old Boys & Old Girls, un club de Montevideo qui évolue dans une Ligue sportive universitaire, réservée aux plus de 40 ans.

«Bonjour Diego. Bienvenue dans la Ligue sportive universitaire. Faites comme chez vous», a déclaré la Ligue Universitaire des Sports de Montevideo dans un message sur ses réseaux sociaux vendredi. Dans une interview accordée à la station de radio uruguayenne Sport 890, Forlan a également déclaré que son objectif principal était «de s'amuser et de partager son plaisir avec des amis». Forlan n'a pas joué en compétition depuis août 2019 et une aventure avec le club hongkongais du Kitchee FC.