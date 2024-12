Hugo Ekitike a appris 4 choses au PSG

Hugo Ekitike revit à l’Eintracht Francfort après avoir vécu un calvaire au Paris Saint-Germain. Recruté par le club de la capitale en 2022 en échange d’une trentaine de millions d’euros l’attaquant de Reims ne s’est jamais imposé chez les Rouge et Bleu. Pire, après une première saison avec 32 apparitions, Ekitike a été mis au placard dès le coup d’envoi de la saison 2023/2024, avant de quitter Paris pour Francfort durant l’hiver 2024. Mais dans un entretien accordé à Eurosport, l’international Espoirs tricolore assure avoir appris de son passage dans la capitale.

« Je suis un être humain. Je me remets toujours en question quand ça ne va pas. Mais je pense que j’ai bien été construit. J’ai des bonnes personnes autour de moi qui m’accompagnent. J’ai gardé le taux de confiance nécessaire pour pouvoir repartir, même quand j’étais au plus bas, même quand j’avais l’impression de ne plus exister. Je me suis reconcentré sur ce que je devais faire. Et je suis reparti déterminé pour montrer que j’existe », a-t-il déclaré, avant d’indiquer ce qu’il avait retenu de son passage au PSG. « La patience, la résilience. Savoir encaisser. Apprendre à gérer la critique. Ce que je n’avais pas connu avant de jouer pour Paris. C’est une formation dans ma vie d’homme ».