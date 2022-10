Serie A : l'AS Rome se rapproche du podium après sa victoire face à l'Inter

Duel au sommet lors de cette 8ème journée de Serie A ! L'inter Milan recevait l'AS Rome au stade Giuseppe-Meazza (plus connu sous le nom de San Siro). Les deux équipes avaient intérêt à gagner pour ne pas laisser filer Naples seul en tête, après sa victoire contre le Torino plus tôt cette après-midi. Et à ce petit jeu, ce sont les Giallorossi qui prenaient le meilleur sur leur adversaire du soir (2-1). Malgré une première mi-temps relativement calme, on assistait à une partie plaisante. Dans cette rencontre, les Nerazzurri étaient d'ailleurs les premiers à se signaler. Face à ses anciennes couleurs, Edin Dzeko pensait avoir ouvert le score mais son but était finalement refusé pour une position de hors-jeu (13e). La seule véritable action de ce début de rencontre.

A la demi-heure de jeu, Federico Dimarco profitait d'un magnifique service Nicolò Barella pour se trouver en position idéale face à Rui Patricio et ouvrir la marque (30e, 1-0). Dans la foulée, Samir Handanovič s'interposait deux fois face à Leonardo Spinazzola puis face à Paulo Dybala (38e) avant de céder, quelques mintues plus tard, devant l'attaquant argentin grâce à un excellent service du latéral italien (39e, 1-1). La deuxième période non plus ne donnait pas lieu à des situations très chaudes, enfin jusqu'à l'heure de jeu. A ce moment-là, Hakan Calhanoglu enroulait un amour de ballon sur un coup franc direct mais le cuir retombait sur la transversale de Rui Patricio (63e). Un peu plus d'une dizaine de minutes plus tard, Chris Smalling reprenait victorieusement de la tête un coup de pied arrêté de Lorenzo Pellegrini (75e, 2-1). Avec ce résultat, l'AS Rome remonte à la 4ème place tandis que l'Inter reste bloqué à la 7ème place en attendant la suite de cette 8ème journée.