MLS : Gonzalo Higuain s'attire les foudres de son entraîneur

Recrue estivale vedette de l’Inter Miami aux côtés de Blaise Matuidi cet été, Gonzalo Higuain connaît des débuts pour le moins mitigés. En six matches de Major League Soccer, l’attaquant argentin n’a inscrit qu’une seule réalisation et délivré une passe décisive. Si ses statistiques ne sont pour le moins pas folichonnes, l’ancien attaquant de la Juventus n’a semblerait-il pas l’attitude espérée par son entraineur. En effet, l’avant-centre de 32 ans a été expulsé après le coup de sifflet final de la rencontre lors de la défaites des siens dimanche face à l'Impact Montréal.

Par conséquent, le natif de Brest manquera de prendre place dans le derby face à Orlando ce week-end, pour le plus grand regret de son coach Diego Alonso qui s’est exprimé sur le cas de l’Argentin à l’AFP ce vendredi. «Personnellement, j'aime les joueurs qui défendent leur équipe mais sur le terrain. Il n'est pas nécessaire d'être expulsé pour montrer son engagement car Gonzalo est très engagé avec son club, ses coéquipiers et le staff technique.» Il ne reste désormais plus que quatre matches de saison régulière à Pipita pour inverser la tendance et qualifier pour les play-off, son équipe actuelle 12e au classement.