Leipzig : les vérités de la direction sur Dani Olmo et Xavi Simons

Le RB Leipzig pourrait perdre ses deux génies créatifs cet été. Xavi Simons et Dani Olmo, deux hommes forts de Marco Rose, sont suivis par les plus grands club européens et pourraient quitter le navire. Le coach allemand s’est exprimé sur les deux cas pour Sky Sports, et malgré les intérêts, la confiance est de mise. Pour Dani Olmo, «je suis méga détendu, je ne peux pas le changer de toute façon. Nous le saurons demain, mais je dormirai tranquillement », a assuré le coach allemand.

Même en cas de départ, Rose a fait savoir que son équipe avait les qualités nécessaires pour s’en remettre, et notamment avec Xavi Simons. L’international a rompu le contact (en prévenant au préalable) depuis son départ en vacances mais n’a pas fait de croix sur son aventure à Leipzig et pourrait être tenté par un retour. «Nous espérons qu’il reviendra […] Bien qu’il ne nous appartienne pas, en ce qui me concerne, Xavi est un joueur du RB Leipzig.» Dani Olmo et Xavi Simons seront-ils encore à Leipzig après le mercato estival ? Malgré les déclarations de coach Rose, rien n’est moins sûr.