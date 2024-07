Strasbourg et Porto se rapprochent d’un accord pour Gonçalo Borges

En pleine révolution après le départ de Patrick Vieira, le Racing Club de Strasbourg a bien l’intention d’offrir à Liam Rosenior, nouveau coach des Alsaciens, l’effectif le plus compétitif pour la saison à venir. Dans cette optique et selon les dernières informations de L’Equipe, le RCSA et Porto se rapprochent d’un accord pour Gonçalo Borges (23 ans).

Malgré une première offre refusée par le club portugais, la formation strasbourgeoise n’a pas lâché l’affaire et touche désormais au but. Une opération estimée à 8 millions d’euros (hors bonus). De nouveau en vue en amical contre Al-Sadd dimanche soir (4-0), l’ailier de Lisbonne, sous contrat jusqu’en juin 2027, pourrait donc atterrir en Alsace au cours des prochains jours…