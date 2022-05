DNCG : les chiffres catastrophiques des clubs de Ligue 1

Comme chaque année, la DNCG publie son rapport de l'exercice précédent. Cette saison 2020/2021 avait été marquée par la crise économique et sanitaire entre la covid, la fermeture des tribunes et le fiasco Mediapro. Il fallait donc s'attendre à des chiffres franchement mauvais et ça n'a pas loupé. Seuls Saint-Étienne, Reims et Dijon, qui est descendu en Ligue 2, ont terminé la saison avec des comptes dans le vert. 17 clubs sur 20 de Ligue 1 ont enregistré des résultats négatifs pour un total de 645 M€ de pertes nettes.

L'année précédente, les formations de première division s'étaient "limitées" à 269 M€ de déficit. Cela correspond à une chute de 155 % d'après le rapport. Sans surprise, le PSG (-224 M€), l'OL (- 107 M€) et l'OM (- 76 M€) terminent le podium des mauvais élèves, suivis de près par Bordeaux (- 67 M€). Actuellement 19e de Ligue 1, on comprend encore mieux comment la situation devient très préoccupante pour les Girondins de Bordeaux. Les autres clubs ont un peu moins subi.

Une situation très préoccupante

Ces mauvais résultats s'expliquent assez facilement. Après une jauge fixée à 5 000 spectateurs par stade, le gouvernement a carrément interdit le public dès le mois d'octobre de cette saison 2020/2021. Sans revenu lié à la billetterie et aux à-côtés les jours de matchs, les clubs ont vu leurs comptes s'effondrer, ne touchant sur 7,9 M€ sur la totalité. À titre de comparaison, alors que l'exercice précédent stoppé à la 28e journée à cause de la pandémie, les clubs avaient déjà touché la majeure partie de leurs revenus durant ces jours de match (170 M€ sur l'ensemble).

Autre la covid-19, Mediapro s'est retiré dès le mois de décembre 2020. Paradoxalement, les équipes françaises ont touché plus de droits TV (hausse de 18%) puisque les revenus de ces retransmissions a augmenté, passant de 795 M€ par saison à 940 M€. C'est le PSG qui en a été le plus bénéficié (24,1 M€), devant l'OM (10,9 M€), l'OL (8,3 M€) et le Stade Rennais (7,9 M€). En revanche, les dettes de chacun ont explosé (+ 55%), tandis que les capitaux propres ont baissé (-30%), rendant la situation économique de la Ligue 1 préoccupante.

Les résultats nets des clubs de Ligue 1 à l’issue de la saison 2020/2021 :

Angers : - 19,6 M€

Bordeaux : - 67 M€

Brest : - 4,5 M€

Dijon : + 951 000 €

Lens : - 23,8 M€

LOSC : - 23,1 M€

Lorient : - 10,8 M€

OL : - 107,4 M€

OM : - 76,3 M€

Metz : - 10,3 M€

Monaco : - 116 000 €

Montpellier : - 15,1 M€

Nantes : - 1 M€

OGC Nice : - 30,1 M€

Nîmes : -7,7 M€

PSG : - 224,2 M€

Reims : + 2,2 M€

Stade Rennais : - 19,7 M€

Saint-Etienne : + 62 000 €

Strasbourg : - 7,4 M€