Rafael quitte l'OL pour Istanbul Basaksehir

Recruté à l'été 2015 par l'Olympique Lyonnais à Manchester United, Rafael (30 ans) a disputé 139 matches avec les Gones avec qui il a inscrit 2 buts et délivré 11 passes décisives. Le latéral droit a laissé de bons souvenirs en terres rhodaniennes avec quelques beaux parcours européens. Cependant, il est aujourd'hui derrière Léo Dubois et Kenny Tete dans la hiérarchie et un départ devenait évident. Alors qu'il avait encore un an de contrat, il a été libéré par l'OL et s'est engagé avec la formation turque d'Istanbul Basaksehir.

«L'Olympique Lyonnais informe du départ de Rafael, à sa demande, au club turc d’Istanbul Basaksehir sans aucune indemnité de transfert. Après 5 saisons passées au club (139 matches – 2 buts), Rafael a exprimé sa volonté de retrouver un temps de jeu plus régulier et de découvrir un nouveau contexte en évoluant dans un autre championnat. L’Olympique Lyonnais est heureux d'avoir pu aider Rafael en acceptant de le libérer de sa dernière année de contrat et le remercie pour son professionnalisme et son état d'esprit» ont annoncé les Rhodaniens dans un communiqué. Avec le club turc, il portera le numéro 4 et s'est engagé pour deux ans avec une troisième saison en option.