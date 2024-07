Argentine : l’invraisemblable cadeau que prépare l’Inter Miami à Lionel Messi

Lionel Messi a vécu une semaine remplie de hauts et de bas. À l’angoisse et aux pleurs de devoir quitter la finale entre l’Argentine et la Colombie en raison d’une blessure à la cheville droite, s’ajoute la joie du but de Lautaro Martínez qui a donné à l’Argentine un deuxième titre consécutif de la Copa América : «La Copa América est terminée et la première chose que je voulais faire est de remercier tout le monde pour les messages et les salutations. Je vais bien, Dieu merci, et j’espère pouvoir bientôt être à nouveau sur le terrain pour profiter de ce que j’aime faire le plus au monde. Je suis très content, surtout parce que nous avons atteint l’objectif que nous avions et que Angel Di Maria nous quitte avec un autre trophée. Les plus âgés, comme lui, Otamendi ou moi, l’avons vécu avec une émotion particulière, avec d’autres coéquipiers qui ont déjà plusieurs tournois avec aussi leur expérience, et avec un groupe de jeunes qui donnent tout à chaque ballon, nous sommes une équipe et aussi une famille, un groupe spectaculaire», s’était-il réjoui avant d’en savoir un peu plus sur son pépin physique. L’image de sa cheville gonflée et tuméfiée avait choqué grand nombre de supporters sur les réseaux sociaux.

De retour à Miami où il vit avec sa famille, Lionel Messi va profiter d’un temps de pause pour se ressourcer avant de retrouver les chemins des terrains avec l’Inter Miami. Bientôt, lorsque sa cheville sera dégonflée, il subira une nouvelle batterie de tests pour évaluer l’étendue de la blessure : «Après une évaluation médicale, il a été déterminé que Leo Messi souffre d’une blessure ligamentaire à la cheville droite. La disponibilité du capitaine sera déterminée en fonction des évaluations périodiques et de l’évolution de sa récupération», a néanmoins communiqué mardi soir l’Inter Miami à propos de la star. Malgré le titre empoché, il n’a pas réalisé une Copa América spectaculaire mais pourrait bien recevoir un lot de consolation dans les prochains mois puisqu’à 37 ans, la Pulga peut encore penser à son avenir, avec l’Argentine bien évidemment, mais aussi en club et pas seulement avec le club basé en Floride. Un montage complexe impliquant le président argentin, un milliardaire américain, des investisseurs étrangers mais aussi le président de la Liga, est en cours de négociations pour contenter la légende argentine.

Un deal étrange sur fond d’accords pétroliers !

Selon les informations du journal argentin Clarin, relayées par le média Relevo, les dirigeants de l’Inter Miami ont entamé des négociations pour participer directement au projet du président argentin, Javier Milei, de privatiser le football argentin. Avec ces discussions, le chef d’Etat et les propriétaires du club floridien espèrent faire un joli cadeau à Lionel Messi : racheter et privatiser le club de Newell’s Old Boys afin d’amener de nombreuses ressources financières, mais aussi de faciliter le futur transfert de la Pulga. En effet, le natif de Rosario n’a jamais caché son envie de revenir en Argentine et jouer sous les couleurs des Leprosos. Avant de rejoindre le FC Barcelone et y être formé professionnellement, Lionel Messi a commencé le football dans les équipes jeunes des Newell’s Old Boys. Une manière de terminer sa brillante carrière avec une belle symbolique, surtout si l’octuple Ballon d’Or venait à participer à la Coupe du Monde 2026 en terres américaines, qui plus est avec les rapprochements entre le CONMEBOL et la CONCAFAF. Mais derrière cette histoire digne des meilleurs contes de fée hollywoodiens se cache un aspect politique très particulier qui fait couler beaucoup d’encre en Amérique du Sud. En effet, Lionel Messi est depuis plusieurs années bien plus qu’un simple footballeur, il est un moteur économique pour toutes les personnes et toutes les institutions qu’il croise, un vecteur d’affaires et de relations publiques à un niveau superlatif. Son club et son pays l’ont parfaitement compris. Et c’est dans cette optique que les propriétaires de l’Inter Miami envisagent de lui faire ce fameux énorme cadeau.

Il y a deux acteurs clefs dans cette grande négociation pour racheter le club de Newell’s Old Boys afin de l’offrir à Lionel Messi : dans un premier temps, Javier Milei, le président argentin, qui veut concrétiser son grand projet selon laquelle les Sociétés par actions sportives (SAD) doivent faire partie du paysage du football argentin qui permettra aux capitaux privés d’entrer dans les clubs argentins. Et puis dans un deuxième temps, Jorge Mas Santos, le patron de MasTec, multinationale américaine d’ingénierie et de construction d’infrastructures, qui veut se positionner comme un acteur majeur dans l’exploitation des énormes ressources énergétiques du sud de l’Argentine, dans la région de la Patagonie, zone avec de nombreux gisements de pétrole et de gaz comme la Vaca Muerta et d’autres sites voisins qui attirent des investisseurs saoudiens et américains en masse depuis sa découverte : «L’idée d’acheter Newell’s a déjà atteint le conseil d’administration de l’Inter Miami, c’est un sujet dont on parle», a déclaré à Relevo un homme en contact étroit avec Mas Canosa et Milei. Le président argentin souhaite que MasTec investisse dans son pays et le rachat de Newell’s serait un bon premier pas dans leur collaboration. Dans ces négociations, deux autres hommes ont rejoint le bal et ce ne sont autres que Javier Tebas, patron de la Liga qui connaît bien Lionel Messi, et Sir Dave Richards, membre du conseil d’administration et président du comité international de la Football Association (FA). C’est tout ce petit monde qui avance main dans la main pour contenter Lionel Messi, tout en y gagnant des promesses d’investissements dans le pétrole d’un côté pour Mas Santos et dans le football pour Tebas et Richards.