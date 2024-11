Le directeur général de LFP Media a proposé sa démission

Coup de théâtre à LFP Media. D’après les informations de RMC Sport, le directeur général de la filiale commerciale de la ligue, Benjamin Morel, a proposé sa démission. En poste depuis janvier 2023, il a informé de sa démarche certains membres de la LFP par le biais d’un mail interne, estimant ne pas avoir la possibilité de mener à bien sa mission dans les conditions actuelles.

La suite après cette publicité

La LFP et sa filiale commerciale sont dans l’œil du cyclone depuis quelques semaines. Une mission sénatoriale s’est même offusquée du nouveau train de vie de la ligue, alors même que celle-ci doit trouver 40 M€ d’économies, et que les clubs de L1 et de L2 vont très mal financièrement. Benjamin Morel a donc proposé son départ à une date qui reste encore à être fixée. Il souhaite partir en douceur afin de préserver les intérêts des différents acteurs du football français.