France - Israël : la réaction de Ran Ben Shimon

Si les Français pestent contre ce 0-0 face à Israël, les visiteurs ne sont pas du même avis. Après le 4-1 du match aller, le sélectionneur israélien Ran Ben Shimon n’a pas caché sa satisfaction d’avoir réussi à prendre un point sur la pelouse des vice-champions du monde en titre.

«C’est un résultat exceptionnel, un premier point, un premier match sans prendre de but. On a vécu une bataille et des moments incroyables. Je suis très fier de ce résultat. L’objectif était d’avancer, pas forcément de prendre des points, mais de construire et de montrer qu’on pouvait croire en nous. On a été sérieux, on a vu une équipe qui avait envie d’apporter des résultats pour son pays et on veut remercier les services de sécurité qui nous ont protégés. Merci à la France pour cet accueil et à notre communauté venue nous soutenir», a-t-il confié en conférence de presse.