OM : quand Joey Barton se chauffait avec Kassim Abdallah

Joey Barton n'aura joué qu'une seule saison à l'OM (25 matches en 2012/2013) mais il a globalement laissé de bons souvenirs aux supporters. L'Anglais, désormais âgé de 37 ans, est aujourd’hui entraîneur du côté de Fleetwood Town en League One (3e division). Il est revenu dans L'Equipe sur ses souvenirs en France. À Marseille, l'ancien milieu de terrain n'a pas oublié un épisode avec un certain Kassim Abdallah. Les deux hommes ont failli en venir aux mains lors d'un entraînement et il a fallu l'intervention de la sécurité pour mettre fin à la querelle.

«Je ne sais plus qui a fait tomber qui... Je crois que c'est moi, à l'épaule. Il était physique. Il n'a pas aimé se retrouver par terre à cause d'un petit Anglais. On se retrouve derrière la Commanderie et on règle le problème. On a échangé quelques mots, je n'ai pas tout compris mais j'imagine qu'il m'a insulté. On s'est dit : "ok, après la séance, on se retrouve derrière la Commanderie et on règle le problème." Évidemment, nous en avons été empêchés par les agents de sécurité. C'est sans doute mieux comme ça. J'y serais allé, et je ne serais peut-être pas revenu, parce qu'il était costaud. Ou alors c'est lui qui ne serait pas revenu. Le jour d'après, c'était oublié. Un super mec.» Tout est bien qui fini bien. Abdallah n'a pas connu la même mésaventure que le Français Ousmane Dabo, qui a fini à l'hôpital après une bagarre contre Barton. L'Anglais avait tout de même reçu une condamnation de 4 mois de prison avec sursis suite à cet épisode.