Espagne : Stefan Bajčetić opterait pour la Roja plutôt que la Serbie

Auteur de son premier but en Premier League, à seulement 18 ans, Stefan Bajčetić s’est offert les grands projecteurs nationaux pour sa formidable entrée remarquée lundi soir, lors de la victoire de son équipe Liverpool contre Aston Villa (1-3). La performance de Bajčetić à Liverpool n’est pas passée inaperçue et, avec la double nationalité, une nouvelle étape s’est ouverte pour le milieu de terrain de 18 ans : Espagne ou Serbie ? Fils de l’ancien joueur serbe Srđan Bajčetić, qui a porté les couleurs du Celta Vigo, le protégé de Jürgen Klopp est né et a grandi dans la région de Galice. Il a déjà porté fièrement le maillot des équipes jeunes espagnoles.

Le natif de Vigo ne douterait pas de sa décision finale et aurait déjà déclaré à la Fédération royale espagnole de football (RFEF) que son désir n’était autre que de porter le maillot de l’équipe espagnole, selon les informations de AS. De son côté, la fédération serbe ne s’avoue pas vaincue et continue de convaincre le jeune milieu. Avec l’arrivée de Luis de la Fuente sur le banc espagnol, la RFEF a opté pour l’ancien entraîneur des Espoirs. Une continuité, puisque l’entraîneur de 61 ans connaît très bien les catégories inférieures de l’Espagne. Sa nomination est un engagement clair à faire pleinement confiance aux jeunes talents et Bajcetic pourrait être l’un des futurs noms à prendre en compte.

