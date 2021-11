ASSE : une pépite d'Arsenal dans le viseur ?

«Vous connaissez la donne. Elle n'est pas fluctuante. Si on peut être actifs, ce sera sous forme de prêts. Si la DNCG nous a accordé du positif, ça récompense la bonne maîtrise de toutes les composantes du club qui travaillent pour assainir les comptes et avoir un projet vertueux pour l'ASSE. Ce n'est pas une récompense. Cela signifie juste qu'elle suit d'un œil bienveillant ce que l'on entreprend», déclarait cette semaine Claude Puel concernant le mercato hivernal de l'ASSE. Malgré le passage réussi devant la DNCG, les Verts ne réaliseront donc pas de folies et vont devoir se renforcer avec des moyens limités. Mais cette situation n'empêche pas les dirigeants stéphanois de travailler et via ses scouts basés à l'étranger, l'ASSE aurait ainsi porter son intérêt sur Folarin Balogun, jeune pépite d'Arsenal, selon le Sun.

Jeune attaquant de 20 ans évoluant avec les U23 des Gunners, Folarin Balogun plairait ainsi beaucoup au club stéphanois. Auteurs de 14 buts en 10 rencontres et capitaine sous le maillot londonien, le natif de New-York impressionne et pourrait donc représenter une très belle opportunité pour Claude Puel qui cherche notamment des profils afin de dynamiser son attaque. Si Middlesbrough reste un candidat sérieux dans ce dossier, les Verts devraient donc rapidement passer à l'action pour obtenir le prêt de Balogun dès janvier prochain. Affaire à suivre...