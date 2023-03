Dani Alves vit très mal sa détention

La suite après cette publicité

Dani Alves entame actuellement son deuxième mois d’incarcération dans la prison de Brians (Barcelone), à la suite des accusations de viol dont il fait l’objet depuis janvier par une femme de 23 ans. S’il a appris ce mardi la fin de sa relation avec la mannequin Joana Sanz, venue lui rendre visite en détention, le Brésilien vivrait cette décision comme un crève-cœur.

Comme révélé dans le programme espagnol Cuatro al día et repris par AS, Dani Alves aurait mal pris cette séparation et se serait isolé en prison, ne souhaitant plus s’associer à aucun autre détenu. Il serait «au fond du trou et très nerveux» d’après le programme. S’il avait demandé de bénéficier d’une libération provisoire, l’ancien international brésilien avait vu sa demande être rejetée, en raison d’un risque élevé de fuite. Il est toujours dans l’attente de son procès.

