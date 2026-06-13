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Match Brésil - Maroc en direct commenté
1re journée de Coupe du Monde - dimanche 14 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brésil et Maroc (Coupe du Monde, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Brésil et Maroc. Ce match aura lieu le dimanche 14 juin 2026 à 00:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brésil et Maroc.
On en parle
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- 13/06
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brésil et Maroc en France ?
Le match est à suivre en direct le 14 juin 2026 à 00:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Brésil Maroc en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Brésil et Maroc ?
Brésil : le coach C. Ancelotti a choisi une formation en 4-2-3-1 : Alisson Becker, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Ibañez, Bruno Guimarães, Casemiro, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Raphinha, Igor Thiago.
Maroc : de son côté, l'équipe dirigée par M. Ouahbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Y. Bono, N. Mazraoui, C. Riad, I. Diop, A. Hakimi, N. El Aynaoui, A. Bouaddi, B. El Khannouss, A. Ounahi, Brahim Díaz, I. Saibari.
- Qui arbitre le match Brésil Maroc ?
Slavko Vinčić est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Brésil Maroc ?
East Rutherford, New Jersey accueille le match au New York New Jersey Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Brésil Maroc ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 juin 2026, coup d'envoi 00:00.
- Qui a marqué le but pour Maroc ?
Un seul but a été inscrit pour Maroc par I. Saibari 21'.
- Qui a marqué le but pour Brésil ?
Un seul but a été inscrit pour Brésil par Vinícius Júnior 32'.