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1 - 1
45+4'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 1re journée
Brésil
1 - 1
45+4'
Maroc
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
32'
1 - 1
Vinícius Júnior (PD Bruno Guimarães)
21'
0 - 1
(PD Brahim Díaz) I. Saibari
Voir le live commenté
Classement live 1 Maroc 1 2 Brésil 1
Possession 54% Brésil Maroc
Tirs 6 4 10 2 2 12
Grosses occasions créées 100% Maroc 1 Brésil 0
Compositions Brésil 4-2-3-1 Maroc 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 BRA N NUL 2 MAR
2855 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Maroc Brahim Díaz 1
Tirs (%)
#1 Flag Brésil Lucas Paquetá 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Maroc Azzedine Ounahi 4 #2 Flag Maroc Bilal El Khannouss 2 #3 Flag Maroc Noussair Mazraoui 2
Fautes subies
#1 Flag Maroc Brahim Díaz 3 #2 Flag Brésil Lucas Paquetá 2 #3 Flag Maroc Neil El Aynaoui 2
Tirs (%)
#1 Flag Maroc Achraf Hakimi 0/3 0% #2 Flag Maroc Neil El Aynaoui 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Maroc Bilal El Khannouss 5/7 71% #2 Flag Maroc Brahim Díaz 4/6 67% #3 Flag Brésil Bruno Guimarães 4/6 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Brésil Raphinha 0/6 0% #2 Flag Brésil Casemiro 0/6 0% #3 Flag Brésil Roger Ibañez 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Flag Brésil Raphinha 3 #2 Flag Brésil Casemiro 3
Passes (%)
#1 Flag Brésil Gabriel Magalhães 45/47 96% #2 Flag Maroc Azzedine Ounahi 28/30 93% #3 Flag Brésil Marquinhos 39/42 93%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
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D
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N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Kaio Jorge Kaio Jorge Blessure à la cuisse Wesley Wesley Blessure musculaire Alex Sandro Alex Sandro Blessure à la cuisse Igor Thiago Igor Thiago Blessure au genou Sávio Sávio Blessure au genou Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Sara Gabriel Sara Blessure musculaire
Yassir Zabiri Yassir Zabiri Blessure musculaire Rayane Bounida Rayane Bounida Maladie

Match Brésil - Maroc en direct commenté

1re journée de Coupe du Monde - dimanche 14 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brésil et Maroc (Coupe du Monde, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Brésil et Maroc. Ce match aura lieu le dimanche 14 juin 2026 à 00:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brésil et Maroc.

On en parle

Arbitres

Slavko Vinčić arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Andraž Kovačič arbitre assistant
Tomaž Klančnik arbitre assistant
Sandro Schärer quatrième arbitre
Willy Delajod arbitre VAR
Bastian Dankert arbitre VAR auxiliaire
Stéphane De Almeida arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

New York New Jersey Stadium East Rutherford, New Jersey
New York New Jersey Stadium
  • Année de construction : 2010
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 82500
  • Affluence moyenne : 37549
  • Affluence maximum : 46275
  • Affluence minimum : 29321
  • % de remplissage : 45

Match en direct

Date 14 juin 2026 00:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe C - journée 1
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code BRA-MAR
Zone International
Équipe à domicile Brésil
Équipe à l'extérieur Maroc
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brésil et Maroc en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 juin 2026 à 00:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Brésil Maroc en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Brésil et Maroc ?

Brésil : le coach C. Ancelotti a choisi une formation en 4-2-3-1 : Alisson Becker, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Ibañez, Bruno Guimarães, Casemiro, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Raphinha, Igor Thiago.

Maroc : de son côté, l'équipe dirigée par M. Ouahbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Y. Bono, N. Mazraoui, C. Riad, I. Diop, A. Hakimi, N. El Aynaoui, A. Bouaddi, B. El Khannouss, A. Ounahi, Brahim Díaz, I. Saibari.

Qui arbitre le match Brésil Maroc ?

Slavko Vinčić est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Brésil Maroc ?

East Rutherford, New Jersey accueille le match au New York New Jersey Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Brésil Maroc ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 juin 2026, coup d'envoi 00:00.

Qui a marqué le but pour Maroc ?

Un seul but a été inscrit pour Maroc par I. Saibari 21'.

Qui a marqué le but pour Brésil ?

Un seul but a été inscrit pour Brésil par Vinícius Júnior 32'.

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