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Match Nice - PSG en direct commenté
11e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 21 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et PSG (Ligue 1 McDonald's, 11e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nice et PSG. Ce match aura lieu le samedi 21 novembre 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nice et PSG.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nice et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 novembre 2026 à 17:15 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Nice PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Nice et PSG ?
OGC Nice : le coach O. Pantaloni a choisi une formation en 3-4-3 : Y. Diouf, X. Mandza, Y. Ndayishimiye, A. Seidu, N. Nkounkou, H. Boudaoui, A. Witsel, J. Clauss, M. Amoura, E. Wahi, S. Diop.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, L. Hernández, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Fabián Ruiz, W. Zaïre-Emery, João Neves, D. Doué, S. Mayulu, M. Akliouche.
- Qui arbitre le match Nice PSG ?
Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Nice PSG ?
Nice accueille le match au Allianz Riviera.
- Quelle est la date et l'heure du match Nice PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 novembre 2026, coup d'envoi 17:15.
- Qui a marqué le but pour Nice ?
Un seul but a été inscrit pour Nice par M. Amoura 8'.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : S. Mayulu 31' (sp.), D. Doué 32'.