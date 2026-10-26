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Match PSG - Lyon en direct commenté
8e journée de Ligue 1 McDonald's - lundi 26 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 8e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Lyon. Ce match aura lieu le lundi 26 octobre 2026 à 20:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Lyon.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 octobre 2026 à 20:30 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match PSG Lyon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Lyon ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, W. Zaïre-Emery, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, D. Doué, Ferran Torres, M. Akliouche.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : D. Greif, Abner Vinícius, M. Niakhaté, F. Bacher, Z. Athekame, C. Tolisso, T. Morton, T. Tessmann, J. Duranville, K. Merah, E. Nuamah.
- Qui arbitre le match PSG Lyon ?
Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Lyon ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 octobre 2026, coup d'envoi 20:30.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : S. Mayulu 72', M. Godts 84'.