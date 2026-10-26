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2 - 0
87'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 8e journée
PSG
2 - 0
MT : 0-0
87'
Lyon
Regarder en direct sur DAZN avec Ligue 1+
Temps forts
84'
2 - 0
M. Godts (PD Q. Ndjantou)
72'
1 - 0
S. Mayulu (PD M. Godts)
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Côtes en live 1 1.00 N 130 2 1000 winamax 1er pari remboursé
Classement live 1 PSG 17 5 Lyon 14
Possession 68% PSG Lyon
Tirs 17 7 2 10 4 6
Compositions PSG 4-3-3 Lyon 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
PSG
NUL
OL
1 1.3 N 5.75 2 7
1059 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Maghnes Akliouche 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Ferran Torres 3/4 75% #3 Logo Lyon Julien Duranville 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Maghnes Akliouche 2 #3 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Ferran Torres 2 #3 Logo Lyon Zachary Athekame 2
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 147 #2 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 108
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Ilya Zabarnyi 5/6 83% #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 5/6 83% #3 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Lyon Ernest Nuamah 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 2 #3 Logo Lyon Khalis Merah 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Ilya Zabarnyi 2/2 100% #2 Logo Lyon Moussa Niakhaté 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 0/6 0% #2 Logo Lyon Abner 0/5 0% #3 Logo Lyon Khalis Merah 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Khalis Merah 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 34/34 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 66/67 99% #3 Logo Paris Saint-Germain João Neves 38/40 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 30 #2 Logo Paris Saint-Germain Maghnes Akliouche 26 #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 25

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
50% 41% 9%
Série en cours
V
V
V
V
V
D
V
V
D
V
Rencontres précédentes
51% 29 Victoires 21% 12 Nuls 28% 16 Victoires

Blessures & suspensions

Marquinhos Marquinhos Blessure à la cuisse Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Nuno Mendes Nuno Mendes Blessure à la cuisse Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Khvicha Kvaratskhelia Khvicha Kvaratskhelia Lésion du ligament croisé antérieur du genou
Justin Bengui João Justin Bengui João Blessure au bras Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ruben Kluivert Ruben Kluivert Pneumonie Loïs Openda Loïs Openda Blessure à la jambe Julien Duranville Julien Duranville Blessure musculaire Tyler Morton Tyler Morton Lésion du bassin Tanner Tessmann Tanner Tessmann Blessure musculaire Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico Blessure musculaire Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Mohamed Ouédraogo Mohamed Ouédraogo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Keito Nakamura Keito Nakamura Carton rouge

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Match PSG - Lyon en direct commenté

8e journée de Ligue 1 McDonald's - lundi 26 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Lyon. Ce match aura lieu le lundi 26 octobre 2026 à 20:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Lyon.

On en parle

Arbitres

Jérôme Brisard arbitre principal
0
3.2
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Alexis Auger arbitre assistant
Eric Wattellier quatrième arbitre
Pierre Gaillouste arbitre VAR
Bastien Dechepy arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37438
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 26 octobre 2026 20:30
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 8
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code PSG-OL
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 octobre 2026 à 20:30 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match PSG Lyon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Lyon ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, W. Zaïre-Emery, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves, D. Doué, Ferran Torres, M. Akliouche.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : D. Greif, Abner Vinícius, M. Niakhaté, F. Bacher, Z. Athekame, C. Tolisso, T. Morton, T. Tessmann, J. Duranville, K. Merah, E. Nuamah.

Qui arbitre le match PSG Lyon ?

Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Lyon ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 octobre 2026, coup d'envoi 20:30.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : S. Mayulu 72', M. Godts 84'.

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