Match PSG - Lorient en direct commenté

12e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 28 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Lorient (Ligue 1 McDonald's, 12e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 12e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Lorient. Ce match aura lieu le samedi 28 novembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Lorient.