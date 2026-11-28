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Match PSG - Lorient en direct commenté
12e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 28 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Lorient (Ligue 1 McDonald's, 12e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 12e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Lorient. Ce match aura lieu le samedi 28 novembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Lorient.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Lorient en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 novembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+ 2.
- Où voir le match PSG Lorient en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Lorient ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, W. Zaïre-Emery, Vitinha, Dro Fernández, M. Godts, O. Dembélé, S. Mayulu.
Lorient : de son côté, l'équipe dirigée par A. Dujeux évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : Y. Mvogo, N. Obaretin, M. Talbi, N. Adjei, A. Kouassi, A. Avom, N. Cadiou, D. Sylla, S. Faye, M. Koné, J. Makengo.
- Qui arbitre le match PSG Lorient ?
Bastien Dechepy est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Lorient ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Lorient ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 novembre 2026, coup d'envoi 20:45.