Jusqu’à présent, Bordeaux ne soulève pas franchement l’enthousiasme sur le marché des transferts. Battant sous pavillon américain depuis peu, le club aquitain entretient le flou sur ses moyens réels alloués au mercato, même s’il est très improbable qu’une folie se produise. Pour le moment, Joe DaGrosa n’a d’ailleurs dépensé que 2 M€ pour attirer quatre recrues, à savoir Loris Benito, Mexer, Hwang ui-jo et Enock Kwateng. Une tendance low cost qui pourrait toutefois ne pas empêcher le club six fois champions de France de réaliser quelques jolis paris.

Après Dario Benedetto, attendu par l’Olympique de Marseille, un autre élément offensif de Boca Juniors serait sur le point de découvrir la Ligue 1. Un scénario bien parti pour se produire si l’on en croit les informations de L’Équipe. Le journal révèle que les Girondins sont en négociations avancées avec les Xeneizes pour l’obtention du prêt de deux ans de Pavón (avec option d’achat). Ce qui serait un joli coup pour les Marine-et-Blanc. Un temps annoncé dans le viseur d’Arsenal ou du Paris Saint-Germain, le jeune Argentin est l’un des éléments les plus cotés de Boca.

Le président de Boca a validé l’idée d’un prêt

Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 15 matches la saison dernière, Pavón jouit d’une belle réputation en Argentine. Encensé par Messi et comparé à Alexis Sanchez, le Porteño a récemment été approché par la franchise de MLS du Los Angeles Galaxy. Et alors que le dossier Benedetto devrait se décanter prochainement, le président de Boca Juniors, Daniel Angelici, ne semble pas réticent à l’idée de laisser filer un autre joueur vers la France, loin de là.

Récemment interrogé par la Radio Cooperativa sur les divers dossiers chauds du mercato, le dirigeant argentin avait déclaré à propos de Pavón. « Pour Pavón, nous n’avons aucune offre concrète et formelle. On nous a parlé du Galaxy, mais les chiffres évoqués ne me satisfont pas. Au lieu de mal le vendre, je préfère le prêter à un club européen ». Des propos qui résonnent de manière différente désormais puisqu’ils valident complètement l’arrivée possible du joueur à Bordeaux sous forme de prêt.

