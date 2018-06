C’est l’un des noms qui revient avec insistance lorsque l’on évoque le mercato du Paris Saint-Germain. À 22 ans, Cristian Pavón est en effet annoncé avec insistance du côté de la Porte d’Auteuil. Mais pas seulement. En Catalogne, le Barça a également un œil sur lui, tout comme les Anglais d’Arsenal. Un jeune talent jusqu’ici méconnu du grand public, mais que les observateurs pourront admirer lors de la prochaine Coupe du Monde en Russie. Mais avant de le voir à l’oeuvre face au Nigeria, l’Islande et la Croatie si Jorge Sampaoli fait appel à ses services, nous vous proposons une petite présentation de ce crack en devenir que Boca Juniors tente absolument de blinder face aux rumeurs persistances l’envoyant prochainement en Europe.

Né en 1996, Cristian Pavón a découvert le football au sein des équipes de jeunes de Talleres de Cordoba. Des débuts qui ont cependant failli ne pas avoir de suite. En grande difficulté sur le plan financier, sa famille ne pouvait assumer les coûts et emmener son fils aux entraînements. Heureusement, une famille ayant un enfant dans le même club a décidé de prendre le petit en charge. L’histoire pouvait enfin commencer. Après des débuts à Cordoba, Pavón passe professionnel en 2013 avant de signer à Boca Juniors en 2014. Prêté dans la foulée au Club Atletico Colón de Santa Fé, l’ailier/attaquant argentin se distingue alors par plusieurs qualités qui en ont fait aujourd’hui l’un des espoirs sur lesquels le football argentin fonde beaucoup d’espoirs.

Physique, rapide et doté d’une bonne frappe

Préparateur physique de Boca Juniors, Javier Valdecantos n’a pas été avare en compliments sur les qualités physiques de son protégé. « Ce qui le différencie des autres, c’est sa "génétique" et sa qualité lors des entraînements. Sa grosse vitesse est innée. C’est un joueur qui ne s’arrête jamais et il joue comme il s’entraîne. Il fait tout à 110%. » Une bête de physique, mais pas seulement. Outre sa capacité à répéter les efforts, Pavón a bien d’autres atouts.

« Son incroyable rapidité, sa lucidité à trouver l’espace libre et sa facilité à déborder pour trouver les attaquants sont, sans aucun doute, ses points forts. En plus de ça, il a su améliorer sa frappe ce qui lui a permis d’ajouter une corde à son arc. Il a un très bon tir lointain, et c’est une option supplémentaire pour les coups francs directs », nous a déclaré le journaliste pour La Nacion Pablo Lisotto.

Pavón fait mouche en sélection

Le natif d’Anisacate a déjà porté le maillot albiceleste lors des Jeux Olympiques à Rio en 2016 (3 matches). Mais c’est en novembre 2017 qu’il découvre les A à l’occasion des matches amicaux face à la Russie (remplaçant) et au Nigeria (titulaire). Des débuts que le Xeneize a parfaitement réussis, en témoignent les propos du sélectionneur argentin Jorge Sampaoli. « Cristian est un joueur qui a des caractéristiques très spéciales pour l’entente avec Messi parce qu’il prend toujours les espaces et propose une solution à chaque fois. Nous avons beaucoup d’espoirs avec Cristian Pavón grâce aux connexions (avec Messi) qu’il peut créer ».

Encensé par Lionel Messi

Un excellent bilan qui lui a valu l’honneur d’être convoqué dans la liste des 23 Albicelestes retenus pour défendre les chances argentines lors de la Coupe du Monde 2018. Un tour de force réussi grâce à une qualité très recherchée par Sampaoli. Pavón s’est révélé, et ce n’est pas une mince affaire, comme étant un partenaire de choix pour Lionel Messi. Un constat confirmé par « La Pulga » en personne. « Avec ce système, il peut être un joueur très important pour la sélection grâce à ses qualités. Il n’est pas seulement rapide, il sait marquer. Avec Pavón, j’ai trouvé un nouveau partenaire. C’est un joueur très bon. Il prend les espaces, joue derrière les défenseurs. Il est très rapide et possède un profil différent de ceux que nous avons dans notre équipe ».

Des éloges qui ont forcément touché le jeune international qui a d’ailleurs confié qu’il avait même hésité à faire un selfie avec la star du FC Barcelone lors du rassemblement de novembre dernier, pour sa grande première avec l’équipe nationale. « J’ai pu le faire. Au début, c’était difficile, j’étais nerveux. Les gens pensent que c’est facile de faire une photo, mais j’avais le meilleur joueur du monde à mes côtés. Je n’aime pas demander des photos, j’en ai honte », avait-il déclaré à l’issue du match remporté face à la Russie (1-0).

Comparé à Alexis Sanchez et Claudio Caniggia

En Argentine, où les nouveaux talents sont souvent comparés à d’illustres prédécesseurs ou à des stars actuelles du ballon rond, Pavón n’a pas échappé à la règle. Pour son coach à Boca, Guillermo Barros Schelotto, le Porteño a tout d’un Alexis Sanchez. « Il joue au même poste. Il a beaucoup de potentiel. Il est rapide, habile, il tire bien, c’est un buteur. Il a beaucoup de qualités qu’il est difficile de rencontrer en un seul joueur. » Mais ce n’est pas tout.

« Ces derniers temps, on a comparé Pavón à Claudio Caniggia. Caniggia l’a d’ailleurs vu joué à la Bombonera et l’a encensé en avril dernier après un match entre Boca et Newell’s (3-1) », explique Lisotto. Une comparaison confirmée par celui que l’on surnommait El Pájaro (l’oiseau) lorsqu’il faisait les beaux jours de River Plate, l’AS Roma, Benfica et Boca Juniors. « C’est un garçon qui a quelque chose en plus. Je trouve qu’il a des caractéristiques similaires aux miennes qu’il peut encore améliorer. J’aime beaucoup Pavón. Il a un futur en Europe ».

L’avertissement de Di Maria

Séduit lui aussi par son jeune partenaire en sélection, Angel Di Maria aura-t-il la chance d’évoluer également à ses côtés au PSG ? Si Fideo s’attend à le voir quitter Boca Juniors très rapidement, il a tout de même tenu à lui rappeler qu’une arrivée sur le Vieux continent n’est jamais simple, même pour les joueurs décrits comme de futurs cracks. Ce que Giovani Lo Celso peut confirmer, le milieu argentin ayant mis un peu plus d’un an avant de jouer régulièrement avec le Paris Saint-Germain.

« C’est un joueur qui a un potentiel impressionnant. Il a fait une grande saison avec Boca et je pense que ça va être dur pour son club de le garder. C’est compliqué de ne pas vendre un tel joueur. N’importe quel club en Europe va vouloir l’avoir, surtout après le Mondial. Il va progresser, il est très jeune et a encore beaucoup à donner. Il est très rapide. Quand un joueur arrive en Europe, tout change. On ne dirait pas comme ça, mais c’est difficile au début. Ça nous est tous arrivé, ce n’est pas facile pour s’adapter. »