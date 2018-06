Le mercato parisien est plutôt calme en ce moment dans le sens des arrivées. Et pour cause, le club de la capitale doit avant tout dégraisser et vendre certaines de ses pièces pour entrer dans les clous du fair-play financier. Des joueurs comme Javier Pastore ou Angel Di Maria sont ainsi susceptibles de partir cet été, poussés vers la sortie. Si on sait que le Paris Saint-Germain espère recruter un gardien - l’accord avec Buffon serait même bouclé - ainsi qu’un latéral gauche, un joueur pourrait arriver dans le secteur offensif si on se fie à ce qui se dit en Argentine...

Ainsi, selon les informations de TNT Sports, le club de la capitale serait proche de boucler l’arrivée de Cristian Pavón, l’ailier de 22 ans, que l’on verra à l’oeuvre en Russie lors de ce mois de juin avec la sélection argentine. Sa clause libératoire s’élève à 37 millions d’euros. Fin mai, le même média affirmait déjà que Boca voulait blinder le joueur face à l’intérêt parisien, en lui mettant une clause libératoire de 50 millions d’euros. La concurrence sera en revanche féroce...

Convoité par de nombreuses grosses écuries européennes, dont le Paris Saint-Germain donc, Cristian Pavón aurait ainsi trouvé un allié de choix en la personne de Lionel Messi selon l’émission Closs Continental de la radio argentine Radio Continental. Le numéro 10 du FC Barcelone aurait ainsi recommandé son arrivée aux dirigeants catalans, qui auraient de leur côté déjà contacté Boca Juniors pour s’offrir les services de l’ailier international. Affaire à suivre...