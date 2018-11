Pour entrer un peu plus dans l’histoire, Fernando Ovelar a bien choisi son rendez-vous. Ce dimanche, aligné d’entrée pour le Superclasico face à l’Olimpia (2-2, 17e journée de Primera Division), dans une ambiance surchauffée (30 000 spectateurs), le gaucher a laissé son empreinte en ouvrant le score, devenant le plus jeune joueur à marquer en professionnel au Paraguay, à 14 ans, 9 mois et 29 jours. « Fernando a réalisé un match particulièrement remarquable », a salué son coach Fernando Jubero à l’issue d’une rencontre marquée par des arrêts de jeu à rebondissements (un but de chaque côté et une expulsion dans chaque équipe en 13 minutes !).

14 años, 9 meses y 27 días... FERNANDO OVELAR #LaMejorCanteraDelPaís pic.twitter.com/Z6iwkvNIeX — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) 4 novembre 2018

Il ne peut que se frotter les mains de son pari. Une semaine plus tôt, il avait fait de l’adolescent le plus jeune joueur à débuter en première division paraguayenne, contre le 3 de Febrero (1-1, 16e journée). « Il a été très bon le temps qu’il a passé sur la pelouse », saluait l’entraîneur, relayé par ABC de Paraguay. Quelques jours auparavant encore, il avait choisi de lancer le milieu offensif dans le grand bain, lors d’un huitième de finale de Coupe du Paraguay contre l’Atlético River Plate (1-0). Un choix risqué que justifiait ainsi le technicien face à la presse.

« Une précocité et une maturité impressionnantes »

« Fernando Ovelar est un jeune joueur, avec d’excellentes qualités physiques, qui peut énormément nous aider pour ce match de Coupe. Je crois que c’est un bon test et c’est une grande opportunité pour lui de montrer à tous son football et de séduire autant le staff technique que le public », expliquait-il, saluant sa maturité quelques jours plus tard. « Il faut prendre les choses naturellement. Malgré son jeune âge, il comprend très bien les messages », indiquait-il avant de poursuivre.

« Il travaille comme un joueur de plus à l’entraînement. Nous devons le soutenir, l’entourer, nous ne voulons pas qu’il s’enflamme, nous voulons qu’il joue comme il sait le faire et ne pas lui faire tourner la tête », confiait-il. Précoce, Fernando Ovelar fait mieux que Sergio Diaz (ex-Real Madrid), Roque Santa Cruz (ex-Bayern Munich) ou encore Juan Manuel Iturbe (ex-AS Roma). De quoi rapidement imaginer un avenir en Europe pour la nouvelle star en devenir du football paraguayen ?